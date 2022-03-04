Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı - Son Dakika
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Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı

04.03.2022 11:49
Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı

MUŞ'ta 'baharın müjdecisi' olarak bilinen leylekler, bu yıl kente erken döndü.

MUŞ'ta 'baharın müjdecisi' olarak bilinen leylekler, bu yıl kente erken döndü. Kış koşullarının sürdüğü kentte; yiyecek sıkıntısı çeken leylekler için vatandaşlar yem bıraktı.

Her yıl mart ayının ortalarında kente dönen leylekler, bu yıl 15 gün erken geldi. Yuvalarına dönmeye başlayan 'baharın müjdecisi' leylekler, kış şartlarının sürdüğü kentte yiyecek sıkıntısı çekince vatandaşlar el uzattı. Vatandaşlar, leylekler için belirli bölgelere yem bıraktı. Leyleklerin yuva yaptığı köylerden biri olan Karabey köyünde yaşayan Rahmetullah Güngör, leyleklerin normalde 10 Mart'tan sonra geldiğini söyledi. Güngör "Leylekleri 'baharın müjdecisi' olarak biliyoruz. Her yıl aynı zamanda geliyor. Ama bu yıl leylekler değişiklik yaptı. İnşallah, bahar yakındır" dedi. Mehmet Certel ise leyleklerin her yıl köylerine gelip misafir olduğunu belirtti.


Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı
Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı
Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı
Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı
Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı
Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı
Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı
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Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'a gelen leylekler, kar sürpriziyle karşılaştı - Son Dakika


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