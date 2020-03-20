Muş'a giriş ve çıkış yapan yolculara korona taraması - Son Dakika
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Muş'a giriş ve çıkış yapan yolculara korona taraması

6 saat önce

Muş'a giriş ve çıkış yapan yolculara korona taraması Muş'ta şehirlerarası otobüs yolcuları korona taramasından geçirildi Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından polis uygulama noktalarında görevlendirilen sağlık personelleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde korona virüsü...

Muş'a giriş ve çıkış yapan yolculara korona taraması

Muş'ta şehirlerarası otobüs yolcuları korona taramasından geçirildi

MUŞ - Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından polis uygulama noktalarında görevlendirilen sağlık personelleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde korona virüsü enfeksiyonuna karşı ateş ölçümü ve sağlık taraması yaptı.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından polis uygulama noktalarında korona virüsü tedbirleri kapsamında sağlık taraması gerçekleştirildi. Sağlık personelleri, kentin giriş ve çıkışındaki polis uygulama noktalarında şehirlerarası otobüsler, toplu taşıma araçları ve özel araçlardaki vatandaşların ateşlerini ölçtü. Araçlarda sağlık taraması yapan uzmanlar, ateşi 38 derecenin üzerindeki vatandaşların iletişim bilgilerini alarak, takiplerini sağlayıp hastanelere yönlendiriyor.

Uygulamayı yerinde bulduğunu belirten yolculardan Yılmaz Yıldırım, "Bu uygulamayı çok güzel buluyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. İnsanlarımızın sağlığı için yapılıyor. Bu tedbirler alınınca biz seviniyoruz. Denizli'den geliyorum, Muş'tan araç alıp tekrar döneceğim. Hiçbir yerde bu uygulama yok, sadece Muş'ta bu uygulamaya rastladık" dedi.

Bodrum'dan Van'a yolcu taşıyan otobüs şoförü Nesim Koç ise Bodrum'dan Muş'a gelene kadar herhangi bir taramanın yapılmadığını, sadece Muş'ta taramanın yapıldığını söyledi.

Muş'a giriş ve çıkış yapan yolculara korona taraması

İl Sağlık Müdürlüğü, Polis, Muş, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:02 Kaynak: İHA

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