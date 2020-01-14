Muş aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı - Son Dakika

Muş aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı

14 dakika önce

Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındıMUŞ'ta sert geçen kış mevsimi nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi.

Aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı

MUŞ'ta sert geçen kış mevsimi nedeniyle doğada yem bulmakta güçlük çeken kuşlar, yem fabrikasını mesken edindi. Yaklaşık 6 ay karla kaplı bölgede kuşların yem fabrikasına sığınmaları ilginç görüntüler oluşturdu.

Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Muş'ta, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentte toprak örtüsünün kar ile beyaza bürünmesi nedeniyle doğada yem bulmakta zorluk çeken kuşlar, Hasköy ilçesi karayolu üzerindeki yem fabrikasına sığındı. Yem fabrikasının çevresinden ayrılmayan yüzlerce kuşun bu görüntüleri görenleri şaşırttı. Kış mevsiminin yaklaşık 6 ayı, kuşların mesken tuttuğu fabrika sahipleri ile çalışanları da, içerisindeki oldukları durumdan son derece memnun olduklarını belirtti.

'6 AY BOYUNCA MİSAFİRİMİZ OLUYORLAR'

Kuşları doyurmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen fabrikanın İşletme Müdürü Suat Bulu, "Burası kış memleketi. 6 ay boyunca karların altında olduğumuzdan dolayı her taraf bembeyaz. Bu nedenle kuşlar, 6 ay boyunca misafirimiz oluyor. Buraya geliyorlar, her türlü yem, buğday vesaire ihtiyaçlarını biz veriyoruz. Onları bizlerde besliyoruz. Sonuçta onlarda birer can. Ne olursa olsun, hangi hayvan olursa olsun bizim bunlara yardımcı olmamız lazım" diye konuştu.

Soğuk havadan çok sayıda hayvanın telef olduğunu belirten fabrika çalışanı Serkan Dalkaya ise "5-6 ay boyunca kar yerden kalkmıyor. Bu nedenle bütün hayvanlar aç kalıyor veya soğuktan ölüyorlar. Bizlerde bunlara bir katkıda bulunalım dedik. Gerek fabrikamızın yapmış olduğu üretim gerekse buğday ve yemleri biz serpiyoruz alanlara. Kuşlar gelsin, aç kalmasın, yesinler. Bu hem insani, hem vicdani bir görevdir. Bu görevi hepimiz üstlenmeliyiz" dedi.

Muş aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı

Hasköy, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobil fabrikasının kurulacağı Gemlik'te arsa fiyatları yarı yarıya arttı
Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak Fabrikasının çatısına ikinci fabrikayı kurdu, ayda 100 bin lira kazanıyor Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
10:04 Afyonkarahisar'da Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası etkinliği - Son Dakika
10:03 10 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Son Dakika
10:03 Ürettikleri paneller ile yangında dumanın ve alevin yayılmasını önlüyorlar - Son Dakika
10:03 KAĞITHANE'DE SOYGUNCULAR CAMI KIRAMAYINCA BÖYLE KAÇTI - Son Dakika
10:03 Trump sahaya indi - Son Dakika
08:53 Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
07:28 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 10:04:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş aç kalan kuşlar yem fabrikasına sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]