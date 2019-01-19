Son Dakika Haberleri: Muş Açılamayan Yolda Kar Kalınlığı 6 Metreye Ulaştı

Muş Açılamayan Yolda Kar Kalınlığı 6 Metreye Ulaştı

49 dakika önce

Açılamayan yolda kar kalınlığı 6 metreye ulaştıBir haftadır açılamayan Muş-Diyarbakır karayolunda kar kalınlığı 6 metreye ulaştı.

Açılamayan yolda kar kalınlığı 6 metreye ulaştı

Bir haftadır açılamayan Muş- Diyarbakır karayolunda kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. 2 savurma makinesi ile 2 greyderin çalıştığı karayolunda zaman zaman yaşanan küçük çaplı çığlar ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Muş'ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve fırtınadan sonra Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı. 3 gün süren yağışın ardından yer yer 6 metreye varan kar kalınlığının yaşandığı karayolunu ulaşıma açmak için Karayolları Muş Şubesi ekipleri yaklaşık bir haftadır çalışma yapıyor. 2 adet savurma ve 2 adet de greyderin kar temizliği yaptığı yolda zaman zaman yaşanan küçük çaplı çığlar, ekiplerin işlerini zorlaştırıyor. Karayolları Muş Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, ekiplerin zor şartlar altında görev yaptığını söyledi. Yer yer 5-6 metreye ulaşan kar kalınlığının yanısıra yaşanan çığların çalışmaları aksattığını ifade eden Sayılgan, bir haftadan beri gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

3 BİN KİLOMETRELİK YOLU 4 KEZ AÇTILAR

Bu arada kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Muş İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan 217 köy yolunu ulaşıma açmak çalışmalarını hızlandırdı. İl Özel İdaresi, 57 iş makinesi 98 personelle Bayraman, Bezan ve Hıbırkeşiş köy yol gruplarını ulaşıma açmak için mesai harcıyor. 24 Aralık'tan bugüne kadar karla mücadele eden Özel İdare'nin yaklaşık 3 bin kilometreyi bulan köy yolu ağını 4 kez ulaşıma açtığı bildirildi. İl Özelm İdaresi Genel Sekreteri Şehmuz Yentürk, meteorolojik verilere göre Muş'a bu kış sezonunda metrekareye 167 santim kar yağdığını belirterek, ekiplerin 3 bin kilometrelik yol ağında 4 kez kar temizleme çalışması yaptığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 02:12 Kaynak: DHA

Kulp, Diyarbakır, Muş, Kar, Güncel
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