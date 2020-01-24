Muş AFAD'tan Elazığ'a lojistik destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş AFAD'tan Elazığ'a lojistik destek - Son Dakika

Muş AFAD'tan Elazığ'a lojistik destek

6 saat önce

Elazığ'da Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Muş'taki AFAD Bölge Lojistik Deposundan 10 tır yaşam malzemesi Elazığ'a gönderildi.

Muş AFAD'tan Elazığ'a lojistik destek, System.String[]

Elazığ'da Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Muş'taki AFAD Bölge Lojistik Deposundan 10 tır yaşam malzemesi Elazığ'a gönderildi.


Elazığ Sivrice'de yaşanan depremin ardından Muş'tan da bölgeye ekipler destek için harekete geçti. Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Bölge Lojistik Deposundan depremin yaşandığı bölgeye battaniye, yorgan, çadır ve mutfak malzemeleri tırlara yüklenerek Elazığ'a gönderildi. 10 tıra yüklenen lojistik malzemeler yola çıktı. Yaşam malzemelerinin yanı sıra Muş AFAD Müdürlüğünde görevli 15 personel de 3 donanımlı AFAD aracıyla Elazığ'a hareket etti. Öte yandan Kızılay Muş Şube Başkanlığı ekiplerince de depremin yaşandığı bölgeye ikram araçları çıkarıldı.


Bölgeye gönderilen lojistik destekle ilgili açıklamalarda bulunan Muş PTT Başmüdürü Fahri Ocak, Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin sonucunda AFAD deposunun işletmesi PTT'ye ait olduğundan kendilerine gelen talimat doğrultusunda depoda bulunan tüm yaşam malzemelerini 10 tır halinde yükleyerek göndereceklerini söyledi. İlk tırın yola çıktığını kaydeden Ocak, "İkinci tırımıza yüklemeye başladık. Yaklaşık yarım saat içerisinde tüm tırlarımız yola çıkmış olacak. Burada olağanüstü durumlarda kullanılabilecek yatak, çadır, battaniye ve diğer olağan üstü durumlarda kullanılacak mutfak eşyaları dahil her şeyimiz var. Tüm yaşam malzemelerini oraya gönderiyoruz. Şu anda ilk tırı biz çıkarttık. Çünkü bölgeye en yakın biziz depo olarak. Haber aldığımız anda zaten hemen hazırlıklarımıza başladık. Elimizden gelen gayreti göstererek en erken zamanda oraya ulaşmaya çalışacağız." dedi. - MUŞ

Sivrice, Elazığ, AFAD, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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