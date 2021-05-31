Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (Afad) Tarafından Afet Farkındalık Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından eğitimlere başlayan Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Muş'taki birçok kamu kurumunda afet farkındalık eğitimleri vermeye başlamıştı.

Afet anında insanların daha bilinçli olması için başlatın proje ile afet anında yapılması gerekenler hakkında teorik ve pratik bilgilerin verildiği eğitimler bu hafta güvenlik güçlerine verildi. Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) uzman eğitmenler Ayhan Çelik, Şefika Cengiz ve Mehmet Mutlu tarafından Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçilerine ve İl Jandarma Komutanlığı personellerine olası bir afet anında yapılması gereken hakkında bilgiler verdiler. Muş Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından Muş Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime Çarşı ve Mahalle Bekçilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

Bir diğer eğitimde Muş İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde Jandarma personeli ile Güvenlik Korucularına yönelik verilen teorik "Afet Farkındalık Eğitimi"nin ardından sahada "AFAD Çadır Kurulumu Eğitimi" gerçekleştirildi. Verilen eğitimler ile ilgili olarak bir açıklama yapan Muş Afet Acil Durum Müdürü Veysi As, Muş'ta görev yapan güvenlik güçlerine olası bir afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında eğitimler verildiğini söyledi.

Afet Farkındalık Eğitimi kapsamında Muş'ta binlerce vatandaşa ulaştıklarını söyleyen Müdür As; "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda AFAD İl Müdürlüğümüzün eğitmenleri tarafından Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri ile güvenlik korucularına Afet Farkındalık Eğitimleri verildi. Jandarma personellerine verilen teorik eğitim ardından alanda uygulamalı olarak çadır kurlumu eğitimi de veridi. Eğitimlerde pandemi koşulları da gözetilerek; deprem, heyelan, sel, çığ ve yangın gibi afetlerde afet anı, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin amacı başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmaktır" dedi.

Son beş yıl içerisinde binlerce vatandaşa afet eğitimi verdiklerinin altını çizen Müdür As, 2021 yılının "Türkiye Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi ile kent genelinde seferberlik ilan ettiklerini vurgulayarak; "Son 5 yıl içinde binlerce vatandaşa afet eğitimi verildi. Eğitim rakamlarımız Türkiye Geneli ile karşılaştırdığımız zaman çok büyük bir rakamdır. Verdiğimiz eğitimler sivil savunma, temel afet bilinci, deprem ve yangın konularındadır. 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Eğitim yılı ilan edildi. İçişleri Bakanımız Türkiye genelinde 51 milyon insana eğitim verileceğini söyledi. Yani bu Türkiye'nin üçte ikisinden daha büyük bir rakamdır. Muş ile kıyasladığımızda en az 300-350 bin insana eğitim vermemiz gerekiyor. Biz bir seferberlik ilan ettik" şeklinde konuştu. Sercan Ümit

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