Muş Alparslan Üniversitesi yeni bölümleriyle öğrenci sayısını artıracak - Son Dakika
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Muş Alparslan Üniversitesi yeni bölümleriyle öğrenci sayısını artıracak

01.08.2022 14:01

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 5 bin öğrencinin üniversitelerine kayıt yaptırmasını beklediklerini söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yaklaşık 5 bin öğrencinin üniversitelerine kayıt yaptırmasını beklediklerini söyledi.

Polat, üniversiteye yeni kazandırılan bölüm ve programlar sayesinde daha çok öğrenci alabileceklerini söyledi.

Yeni eğitim döneminde yaklaşık 5 bin öğrencinin kayıt yapmasını beklediklerini ve bu sayede üniversitedeki öğrenci sayısının 13 bine yükseleceğini aktaran Polat, "Bu yıl üniversitemize rekor düzeyde öğrenci gelecek. Tarihimizde ilk defa bu kadar bölüm ve programa öğrenci alacağız. Toplamda 5 bine yakın öğrenci için kontenjan açılacak. Bunların içinde aftan yararlanarak gelen 400 civarında öğrencimizde var." dedi.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere ağırlık verdiklerini, okçuluk ve kayak gibi 40'ı aşkın kulübün bulunduğunu belirten Polat, öğrencilerin istedikleri zaman bu kulüplerde etkinlik düzenleyebileceğini ve 70 bine yakın kitaptan oluşan kütüphaneden yararlanabileceğini dile getirdi.

1071 Malazgirt Kongre Merkezinin bölgenin en kapsamlı merkezlerden biri olduğunu aktaran Polat, şunları kaydetti:

"Aynı anda 6 salonda birden etkinlik düzenlenebilen, ana salonu 2 bin kişilik, iki asansörlü sahnesi, 300'er kişilik iki yan salonu, kayıt stüdyosu ve aynı zamanda radyosu olan bir kongre ve kültür merkezinden bahsediyoruz. Öğrenciler buralardan istedikleri gibi istifade edebilirler. Muşlu hemşerilerimize, vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yuvalarınızı çocuklarımıza açın, dükkanlarınızı, ofislerinizi çocuklarımıza açın. Öğrencilerimiz buraya geldikleri zaman sadece öğrenciliğin zorluğu ile karşılaşsınlar. Barınma sıkıntısı ki zaten bunu Kredi Yurtlar Kurumu ile büyük ölçüde çözmüş bulunuyoruz. Burada kendilerini yabancı bir memlekette görmesinler. Sanki kendi illerinde, kendi mahallelerinde ve yuvalarında gibi hissetsinler. Bu güne kadar bu konuda Muşlu hemşerilerimizden çok büyük destek aldık. Bundan sonrada bu desteğin artarak devam edeceğini düşünüyorum."

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Kaynak: AA

Fethi Ahmet Polat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Alparslan Üniversitesi yeni bölümleriyle öğrenci sayısını artıracak - Son Dakika

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