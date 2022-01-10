Muş Alparslan Üniversitesi'nde aşçılık programında eğitime başlandı - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü bünyesinde açılan aşçılık programında eğitime başlandı.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ilk defa bu yıl aşçılık bölümüne 40 öğrenci alarak eğitim ve öğretime başladıklarını söyledi.

Bu programın bölge için önemli olduğunu belirten Polat, "Aşçı hocalarımızı ve öğretim görevlisi arkadaşlarımızı alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başladık. Buradaki mutfak aslında hazırlık aşamasında kurmuş olduğumuz bir yer. İnşallah çok daha geniş, daha iyi ortamlarda bu faaliyetlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Türkiye'nin farklı yerlerinden aşçıların buraya gelerek uygulamalı eğitim vereceklerini aktan Polat, şunları kaydetti:

"Alparslan Üniversitesi gastronomi ve aşçılık alanında kendisini ispat edecek. İleride belki 4 yıllık fakültenin ve gastronomi ile ilgili bölümlerin açıldığına da şahit olacağız. Yerel yemekler ile ilgili Vali Bey ile görüşmüştük. Muş'un yemeklerinin ulusal anlamda tanıtıldığı bir festival yapmak istiyoruz. Çorti aşı ile ilgili üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi tarafından da desteklenen bir projesi var. Özel sektörle birlikte yürütüyoruz. Çorti'yi endüstriyel bir ürüne dönüştürüp Türkiye'ye tanıtmaya çalışacağız."

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Özalper de bölgenin ve kentin zengin yemek kültürünü tüm dünyaya tanıtmak amacıyla öğrencilerin ön lisans programında bu eğitimi almaları için çaba sarf ettiklerini aktardı.