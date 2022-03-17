Muş Alparslan Üniversitesinde 103 tıbbi ve aromatik bitkinin tohumu ekildi - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Muş Lalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce, 103 tıbbi ve aromatik bitkinin tohumlarının ekimine başlandı.

Kampüste oluşturulan serada tohum ekerek çalışmalar hakkında bilgi alan rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, gazetecilere, tıbbi ve aromatik bitki serasında yüzün üzerinde tohumu toprakla buluşturduklarını söyledi.

Kalorifer sistemiyle ısıttıkları serada ekilen tohumlardan üretilecek fideleri bahçeye ekeceklerini anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Üniversitede özellikle ziraat ve tarım alanında çok önemli işler gerçekleştirdik. İnanılmaz işlere imza attı. Buradaki temel amacımız, Muş'ta tarımsal faaliyetlere dikkat çekmek ve Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Muş Ovasını modern tarımla buluşturmak. Özel amacımız ise tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirerek özellikle ilimizde endemik tür olarak sayabileceğimiz bitkileri ilaç ve kozmetik sanayisine kazandırmak. Üniversitelerden çeşitli talepler var. Bazı üniversiteler bu konuda önemli adımlar attı. Biz de son birkaç yıldır bu konuda önemli adımlar attık. Burada yetiştirdiğimiz bitkileri kozmetik sanayi kazandırarak ilimize, bölgemize ve ülkemize faydalık olmak istiyoruz."

Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise fakültenin öğretim görevlileri ile öğrencilerinin tohum ekimine başladığını belirtti.

Karadağ, "Üniversitemizde 3 yıldır serada ve çeşit bahçesinde kekik, nane, anason, adaçayı, reyhan, rezene, sarı kantaron, oğul otu, karanfil, ekinezya, çörekotu, şevketi bostan gibi 100'ün üzerinde tıbbi ve aromatik bitki çalışmaları yürütülüyor." dedi.