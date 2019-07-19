Son Dakika Haberleri: MUŞ ANNESİ ÖLEN SIPAYI BİBERONLA BESLİYORLAR
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MUŞ ANNESİ ÖLEN SIPAYI BİBERONLA BESLİYORLAR

1 saat önce

MUŞ'ta henüz 4 günlük iken annesini kaybeden sıpaya vatandaşlar sahip çıktı.

MUŞ'ta henüz 4 günlük iken annesini kaybeden sıpaya vatandaşlar sahip çıktı. Vatandaşlar, 'Güllü' ismini verdikleri sıpayı biberonla besliyor. Merkeze bağlı Karaağaçlı Beldesi'nde doğduktan 4 gün sonra annesi ölen sıpa ortada kaldı. Sahipsiz sıpaya belde sakinleri ve çocuklar sahip çıktı. Yavru sıpayı yanlarında ayırmayan vatandaşlar onu kahveye bile götürüyor. Güllü ismini verdikleri sıpaya kahvede şeker ikram eden vatandaşlar, günde 4-5 kez de biberonla besliyor. Çocuklar, evlerden getirilen ya da marketten alınan sütle beslenen sıpayla oyunlar oynuyor, eğleniyorlar. Bede sakinlerinden Erhan Güngörmüş, Halkımız günde dört, beş defa sıpaya biberon yardımıyla süt veriyor. Sıpa, kahvehanenin önünden hiçbir yere ayrılmıyor. Sıpa, adeta beldemizin maskotu oldu. Halkımız ve özellikle çocuklar, onu çok seviyorlar. Herkes onunla oynamaya çalışıyor. Annesi öldüğünden dolayı, herkes şefkatten ötürü ona bakmaya çalışıyor. Yetim olduğu için çok seviliyor ve sütü eksil edilmiyor diye konuştu.
Sıpanın aç olduğu vakitlerde yanlarına geldiğini söyleyen Güngörmüş, Aç olduğu zaman, sesler çıkarıyor. Çıkardığı sesten anlıyoruz ki aç, bizlerde temin ettiğimiz sütü, biberon yardımıyla ona veriyoruz dedi.
Henüz 4 günlükken annesi ölen sıpayı belde çocukları olarak çok sevdiklerini söyleyen Abdulsamet Şayık ise, oyunlar oynayarak vakit geçirdikleri sıpayı, aç olduğu zamanlarda da süt ile beslediklerini belirtti.
MUŞ ANNESİ ÖLEN SIPAYI BİBERONLA BESLİYORLAR
Karaağaçlı, Güllü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:59 Kaynak: DHA
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