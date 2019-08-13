MUŞ Asırlık çınarın bayramlaşmaya gelen çocukları ve torunları eve sığmadı

Asırlık çınarın bayramlaşmaya gelen çocukları ve torunları eve sığmadıMuş'un merkez Donatım köyünde yaşayan, 10 çocuklu, 107 yaşındaki Kemal Türeli, bayramda kendisini ziyarete gelen evlatları ve torunları ile eve sığmayınca bahçede bayramlaştı.

Asırlık çınarın bayramlaşmaya gelen çocukları ve torunları eve sığmadı

Muş'un merkez Donatım köyünde yaşayan, 10 çocuklu, 107 yaşındaki Kemal Türeli, bayramda kendisini ziyarete gelen evlatları ve torunları ile eve sığmayınca bahçede bayramlaştı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda yakınları ile birlikte olmanın sevincini yaşadığını söyleyen Türeli, Bu mutlulukların en güzeli. Bu bayramda da çocuklarım, torunlarım ve köyden ziyaretime gelenler çok olunca bahçede bayramlaştık dedi.

Donatım Köyü'nde dünyaya gelen Kemal Türeli, babası tarafından nüfusa isminin Fatma yazdırılması sebebiyle büyük sıkıntı yaşadı. Nüfus cüzdanındaki ismi sebebiyle askere de alınmayan Kemal Türeli, 35 yaşına kadar 'Fatma' ismiyle yaşadı. Mahkemede Fatma olan ismini Kemal olarak değiştiren Türeli, askere gitmek için müracaat etti. Yaşı geçtiği için askere kabul edilmeyerek çürük raporu verilen Kemal Türeli, hayatını Naile Türeli ile birleştirdi. Bu evlilikten Çiçek, Perizade, Müyesser, Müzeyyen, Malike, Cemal, Celal, Medet, Cevdet ve Necdet isimli 10 çocukları olan Türeli ailesinin nüfusu 50 torunla birlikte daha da kalabalıklaştı. 2 yıl önce eşini kaybeden Kemal Türeli, ilerleyen yaşına rağmen dinç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARI VE TORUNLARI EVE SIĞMADI

Kurban Bayramı sebebiyle çocukları ve torunları baba Kemal Türeli'nin evinde buluştu. Eve sığamayan aile bayramlaşmayı bahçede yaptı. Bahçeye konulan sandalyeye oturan Kemal Türeli, çocukları ve torunlarına tek tek el öptürdü. Ziyarete gelen köylülerle de bayramlaşan Türeli, çok mutlu olduğunu söyledi. Eşiyle çok mutlu bir hayat sürdüklerini ifade eden Kemal Türeli, Eşimi kaybettikten sonra yaşlandığımı hissettim dedi.

Kemal Türel'inin oğlu Cevdet Türeli, babasının 107 yaşında olmasına rağmen kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiğini söyledi. Türeli, babasının sabah kalkıp bahçede oturduğunu, çocukları ile torunları ile sohbet ettiğini, ibadetini yapabildiğini anlattı. Köylüler ise köyün en yaşlısı olduğu için bayram ziyaretine Kemal dedeye geldiklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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