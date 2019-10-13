Muş atıl ahşaplar kadın eliyle renkleniyor

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan 'Ahşap Boyama Kursu' ile eski ve yıpranmış haldeki atıl ahşaplar, kadınların elinde sanata dönüştürülüyor. Kursiyerler, eski ve yıpranmış haldeki atıl ahşapları renklendirerek, sanata dönüştürürken, bir yandan da emeklerinin karşılığı olarak elde ettikleri kazanç ile aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadınlara yönelik 'Ahşap Boyama Kursu' düzenledi. İŞKUR'un da destek verdiği kursa katılan kadınlar, eski ve yıpranmış haldeki atıl ahşapları renklendirmeyi öğrendi. Atıl durumdaki malzemeleri bakımdan geçirip, boyayarak, yeniden canlandıran kursiyerler, sanata dönüştürdükleri ahşaplar üzerinde el becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Bir yandan meslek öğrenen kursiyerler, İŞKUR tarafından ödenen günlük 30 TL ile aile bütçelerine destek oluyor.

Kursta meslek öğrenmenin yanısıra sosyal bir hayata da başladıklarını belirten Sümeyra Demir, meslek öğrenerek aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi. Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli çeşitli kurslar var. kilim, aşçılık, kuaför kursu var ve ahşap boyama kursu var. Buda bu kurslardan birisi ve ahşap boyama da inanın hem stresinizi atıyorsunuz, hem sanatsal bir faaliyette bulunuyorsunuz, hem de ortaya çok güzel şeyler çıkıyor. Hem sosyalleşiyoruz, hem aile bütçemize bir katkıda bulunuyoruz dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslara, meslek edinmek amacıyla katıldıklarını belirten Yezgil Özlem ise, Bu kurslara biz kadınlar, meslek edinmek amacıyla katılıyoruz. Bu kurslar sadece bir tek ahşap boyama değil, aşçılık kurslarımız, kuaförlük kurslarımız var, halı ve kilim kurslarımız var. Kim hangi kurs gitmek istiyorsa, oraya geliyor. Burada sosyalleşiyorlar, arkadaşlık çevreleri oluyor, kafayı dağıtıyorlar, evde boş yeregeçen zamanlarını burada değerlendiriyorlar. Meslek amacıyla gelen var, bu ürünleri yapıp da satan var. Bu kurslar biz kadınlar için çok iyi bir fırsat. Evde boş oturacaklarına burada kendilerini değerlendiriyorlar diye konuştu.

Kursa genç, yaşlı demeden her yaş grubundan kadının geldiğini vurgulayan Sümeyya Kartal, Burada toplamda 20 öğrenci var. Ablalarımız ve genç kız arkadaşlarımız var. Bu kursta, ahşap boyuyoruz. Ahşap boyama, göründüğü kadar kolay bir iş değil. Hem sanat olarak, hem de harçlık olarak kendimize bir meslek edinmiş oluyoruz. Bu kursta bir süre sonra belgeler alıyoruz. Bu belgelerle kendimize meslek edinebiliyoruz, öğretmen olabiliyoruz ifadelerini kullandı.