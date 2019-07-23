MUŞ ATMACA YAVRULARI İÇİN TARLA BİÇİLMEDİ
23 dakika önce
MUŞ'ta buğday tarlasına yuva kuran atmacanın yavrularını telef olmaktan biçerdöver operatörü Mehmet Özdemir kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:11 Kaynak: DHA
MUŞ'ta buğday tarlasına yuva kuran atmacanın yavrularını telef olmaktan biçerdöver operatörü Mehmet Özdemir
kurtardı. 2 yavru ve 4 adet yumurtanın bulunduğu yuvanın etrafını biçmeyen yavrulara da yemeleri için bir parça et bıraktı. Merkeze bağlı Sütlüce Mahallesi'nde Haluk Dizdaroğlu'na ait buğday ekili tarlada hasata başlayan biçerdöver operatürü Mehmet Özdemir, bir süre sonra iki atmacanın havalandığını gördü. Biçerdöverden inerek kuşların uçtuğu bölgeyi inceleyen Özdemir, tarlanın ortasındaki atmaca yuvasında 2 yavru ve 4 adet yumurda gördü. Atmacaların yuvasının olduğu bölümü biçmekten vazgeçen Özdemir, yavrulara da sahip çıktı. Yuvaya et bırakan Özdemir, yumurtalardaki yavruların çıkıp uçana kadar tarlayı biçmeyeceklerini söyledi. Muş
ovasında kuş türünün fazla olduğunu söyleyen Haluk Dizdaroğlu, her yıl hasat mevsiminde toy, atmaca, bıldırcın gibi kuşların yuvalarına sıkça rastladıklarını belirtti. Hasad sırasında biçerdöver operatörünü yalnız bırakmayarak sürekli çevreyi gözetlediklerini belirten Dizdaroğlu, geçen yılda toy kuşu yuvasında yavru ve yumurtaları görerek onları korumaya aldıklarını ifade etti.
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