Muş Ayağı Kırılan Kediye 9 Yaşındaki Abdulsamet Sahip Çıktı
36 dakika önce
Muş'un merkeze bağlı Sungu beldesinde ayağı kırık kediye, ilkokul öğrencisi Abdulsamet Muyan (9) sahip çıktı.
Muş
'un merkeze bağlı Sungu beldesinde ayağı kırık kediye, ilkokul öğrencisi Abdulsamet Muyan (9) sahip çıktı. Muyan'ın eve götürüp karnını doyurduğu kedi, tedavisi için yetkililere teslim edildi.
Merkeze bağlı Sungu beldesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Abdulsamet Muyan, yolda sağ ayağını yere basamayan bir kedi gördü. Okula götürdüğü kediyi öğretmenden izin alarak sınıfındaki kaloriferin yanına bırakan Muyan, ders biter bitmez evinin yolunu tuttu. Evde kedinin karnını doyuran Abdulsamet Muyan ve babası Seyfettin Muyan, kedinin tedavisi için Muş Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni aradı. Eve gelen ekiplere teslim edilen kediyi muayene eden Veteriner Hekim Semih Türkcan, hayvanın ayağının kırık olduğunu belirledi. Muş Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde röntgen cihazı olmadığı için kedi, Bitlis
'in Tatvan
ilçesindeki merkeze gönderildi.
Seyfettin Muyan, oğlunun kedinin karnını doyurup, gece boyunca ilgilendiği, insani bir görev yaptığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:19 Kaynak: DHA
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