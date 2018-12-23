Son Dakika Haberleri: Muş Ayağı Kırılan Kediye 9 Yaşındaki Abdulsamet Sahip Çıktı

Muş Ayağı Kırılan Kediye 9 Yaşındaki Abdulsamet Sahip Çıktı

36 dakika önce

Muş'un merkeze bağlı Sungu beldesinde ayağı kırık kediye, ilkokul öğrencisi Abdulsamet Muyan (9) sahip çıktı.

Muş Ayağı Kırılan Kediye 9 Yaşındaki Abdulsamet Sahip Çıktı, System.String[]
Muş'un merkeze bağlı Sungu beldesinde ayağı kırık kediye, ilkokul öğrencisi Abdulsamet Muyan (9) sahip çıktı. Muyan'ın eve götürüp karnını doyurduğu kedi, tedavisi için yetkililere teslim edildi.

Merkeze bağlı Sungu beldesinde sabah saatlerinde okula gitmek için evden çıkan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Abdulsamet Muyan, yolda sağ ayağını yere basamayan bir kedi gördü. Okula götürdüğü kediyi öğretmenden izin alarak sınıfındaki kaloriferin yanına bırakan Muyan, ders biter bitmez evinin yolunu tuttu. Evde kedinin karnını doyuran Abdulsamet Muyan ve babası Seyfettin Muyan, kedinin tedavisi için Muş Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni aradı. Eve gelen ekiplere teslim edilen kediyi muayene eden Veteriner Hekim Semih Türkcan, hayvanın ayağının kırık olduğunu belirledi. Muş Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde röntgen cihazı olmadığı için kedi, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki merkeze gönderildi.

Seyfettin Muyan, oğlunun kedinin karnını doyurup, gece boyunca ilgilendiği, insani bir görev yaptığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:19 Kaynak: DHA

Sabah, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma Dünya, Felaketin Yaşandığı Ülkeden Gelen Fotoğraflarla Sarsıldı: Cesetler Yan Yana Dizildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 17:55:57. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş Ayağı Kırılan Kediye 9 Yaşındaki Abdulsamet Sahip Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]