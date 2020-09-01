MUŞ Baba ve oğlunu dolandırdılar - Son Dakika

MUŞ Baba ve oğlunu dolandırdılar

Baba ve oğlunu dolandırdılarMUŞ'un merkez Gümüşali köyünde oturan Halit Sönmez ile oğlu Erhan Sönmez, telefonla kendilerini arayıp 'savcı' ve 'polis' olduklarını söyleyen dolandırıcılara 34 bin dolar kaptırdı.

Baba ve oğlunu dolandırdılar

MUŞ'un merkez Gümüşali köyünde oturan Halit Sönmez ile oğlu Erhan Sönmez, telefonla kendilerini arayıp 'savcı' ve 'polis' olduklarını söyleyen dolandırıcılara 34 bin dolar kaptırdı.

Olay 6 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Gümüşali köyünde oturan ve gıda toptancılığı yapan evli, 10 çocuk babası Halit Sönmez'i kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp telefonla arayanlar, kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini ve bankada bulunan parasının sahte kimlik yoluyla çekileceği söylendi. Halit Sönmez'i ikna edemeyen dolandırıcılar, oğlu Erhan Sönmez ile iletişim kurarak 'babasının kimlik bilgilerinin çalındığını ve kendisinin savcılıkta olduğunu' ifade ettiler. Babasının gözaltına alındığı yalanına inanan Erhan Sönmez, babasına jandarmanın köyde olduğunu, parayı kendisine verilen hesaba yatırmasını istedi. Dolandırıcıların tuzağına düşen baba-oğul, şebeke tarafından verilen hesap numarasına 34 bin doları havale yaptı.

Parayı transfer etmesinin ardından elindeki dekontla Muş Cumhuriyet Savcılığına giden baba ve oğul, dolandırıldıklarını anladı. Olayın ardından suç duyurusunda bulunan Sönmez, şüphelilerden bazılarının İstanbul'da gözaltına alındığını ve 2 kişinin de firar olduğunu öğrendi. Başından geçenleri anlatan Halit Sönmez, "Beni telefonla arayanlar kendilerini jandarma ve savcı olarak tanıttı. Adıma sahte bir kimlik çıkarıldığını ve paramın bankadan çekileceğini söylediler. Sonra, seni Cumhuriyet Başsavcılığına bağlıyoruz dediler. Birisi kendisini Cumhuriyet Başsavcısı olarak tanıttı. Bilgilerimin çalındığını söylediler. Adımı, soyadımı ve para miktarımı aldılar. Her şeyimi benden iyi biliyorlardı. Sanki benim bütün bilgilerim onların elindeydi. Benden savcılığa gelmemi istediler. Ben savcılığın oraya gittim. Daha sonra bana 'dön bankanın oraya git' dediler. Bende dedikleri yere gittim ve polis ekiplerini gördüm. Meğer polis ekipleri maske denetimi yapıyormuş. Ben de inandım ve polislerin dolandırıcıların peşinde olduğunu düşündüm. Sonra beni tekrar aradılar ve 'jandarmayı köye gönderdiklerini' söylediler. 'Senin oğlun jandarmaya sert çıkıyor ve ikna olmuyor' ifadesinde bulundular. Beni oğlumla görüştürdüler. Oğlumda bana 'jandarmanın köye geldiğini' anlattı. Ben de inandım. Demek ki oğlumu da diğer taraftan dolandırmışlar, inandırmışlar. Sonradan bana 'bankada şu kadar paramın olduğunu' söylediler. 'Senin herhangi bir şubeden paranı çekecekler, çalacaklar' dediler. Paramın miktarını detaylı olarak bana söylediler. Beni de ikna ettiler. Bana verilen hesap numarasına 34 bin dolar parayı aktardım. Sonra bana 'dekontlarını al savcılığa gel' dediler. Savcılığa gittim savcıyı sordum ve öyle bir savcının olmadığını söylediler. Sonradan dolandırıldığımı anladım" diye konuştu.

Dolandırıcıların mağdur ettiği Halit Sönmez'in evli ve 6 çocuk babası olan oğlu Erhan Sönmez (39) ise birilerinin önce babasını daha sonra da kendisini arayarak dolandırdıklarını ifade etti. Babasının dolandırıcıların eline düştüğü yalanı anlatılan Sönmez, 'Babam, dolandırıcılara benim telefon numaramı vermiş. Astsubay olarak kendilerini bana tanıtıp beni aradılar. 'Senin baban şu an savcılıkta, babanı tutuklayacağız. Sen babana jandarmanın buraya geldiğini anlat ve baban ikna olsun' Bu şekilde babamı ikna ettiler ve 34 bin dolar paramıza el koydular" dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yardım isteyen Erhan Sönmez, 'İki kişi yakalandı ve cezaevinde. Onların ifadesine göre parayı Remzi ile Sinan Yılmaz adlı kardeşler almış. Savcılık Sinan'ı serbet bırkatı. Remzi ise firarda. Belki şimdi paramızı yiyorlar. Ne olur paramızı onlardan alın ve bize verin. Bu para ile annem ve babam haca gidecekti. Pandemiden dolayı gidemediler" diye konuştu.

MUŞ Baba ve oğlunu dolandırdılar

Erhan Sönmez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ Baba ve oğlunu dolandırdılar - Son Dakika

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