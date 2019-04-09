Son Dakika Haberleri: Muş Bağlama Kursuyla Sokaktan Kurtuldular

Muş Bağlama Kursuyla Sokaktan Kurtuldular

58 dakika önce

Muş'ta 'Sokaktan Sanata Projesi' kapsamında evlerinden alınan çocuklar bağlama kursuna götürülüyor.

Muş'ta 'Sokaktan Sanata Projesi' kapsamında evlerinden alınan çocuklar bağlama kursuna götürülüyor. Evlerinden servislerle alınan 10 çocuk, kursta saz çalıp türkü söylüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy, kursa katılan çocukların ailelerine sosyal destekler sağlandığını söyledi.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılan 'Sokaktan Sanata Projesiyle çocuklar sanatla buluşturuluyor. Kentin kenar semtlerinde oturan ihtiyaç sahibi ailelerden belirlenen çocuklar, haftada 2 gün evlerinden servislerle alınarak kurs merkezine götürülüyor. 2,5 saat süreyle bağlama kursu verilen çocuklar, evlerine teslim ediliyor. 3,5 ay süren kurslarda uzmanlar tarafından eğitilen çocuklar, saz çalıp türkü söyleyerek sanata merhaba demenin sevincini yaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy, çocukların sokak yerine sanat öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, Sokakta hiçbir çocuğun olmamasını ve her çocuğun bir sanatla, eğitimle, kalemle, defterle, okulla buluşmasını amaç edindik. O amaçla burada da haftanın 2 günü hocalarımızın gözetimi ve denetiminde sürdürdüğümüz saz eğitimi var. Bu çocuklarımız evlerinden bizzat meslek elemanları tarafından alınıp, eğitim hizmet binamıza getirilmekte ve 2,5 saat boyunca burada verilen saz eğitiminden sonra tekrar evlerine bırakılmaktadır. Tabi bu projemizde sadece saz eğitimine yönelik bir çalışma yapılmıyor. Ailelerle de görüşmeler yapılarak, psiko sosyal destekler verilmekte, sosyal hizmet uygulamalarının tümü bu çocukların ailerine uygulanmaktadır diye konuştu.

Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren velilerden Şefika Uygur, Çocuğum evde çok sıkılıyordu, ağlıyordu, okula gitmek istemiyordu. Şu an gayet güzel. Gerçekten çok memnunumdedi.

KONSERVATUAR OKUMA İSTİYORUM

Proje sayesinde müzikle tanıştığını söyleyen Habip Karadağ, kurs günlerini iple çektiklerini belirterek şunları söyledi

Sokaktan sanata projesi bizim için çok iyi. Özgüvenimiz artıyor. Burada saz çalmayı öğreniyoruz. Hiç bilmediğim halde şu anda çok iyi ilerleme kaydediyoruz. Sadece saz çalmıyoruz, hocalarımız bize fıkralar anlatıyor. Pazartesi, Salı günlerini iple çekiyoruz. Bizi evden alıp tekrar eve bırakıyorlar. Hiç tanımadığımız arkadaşlarla görüşüyoruz. İleride konservatuar okumak istiyorum. İyi bir müzisyen ya da bağlamacı olmak istiyorum. Önceden hiç müzikle alakam yoktu ama kurs sonrası müziği çok seviyorum.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:23 Kaynak: DHA

Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Anne, Bebeğini Göbek Bağı İle Öldürüp 14 Yaşındaki Kardeşine Gömdürmüş! YSK, HDP'nin Muş Başvurusunu Kabul Etmedi 26 Kattan Yere Çakıldı, Mucize Eseri Burnu Bile Kanamadı! Son Dakika! Bakanlık Duyurdu! PKK'nın Sözde Elebaşı Savaş Porsipi Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 10:21:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş Bağlama Kursuyla Sokaktan Kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]