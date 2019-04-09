Muş Bağlama Kursuyla Sokaktan Kurtuldular

Muş
'ta 'Sokaktan Sanata Projesi' kapsamında evlerinden alınan çocuklar bağlama kursuna götürülüyor. Evlerinden servislerle alınan 10 çocuk, kursta saz çalıp türkü söylüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy, kursa katılan çocukların ailelerine sosyal destekler sağlandığını söyledi.
Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2017 yılında başlatılan 'Sokaktan Sanata Projesiyle çocuklar sanatla buluşturuluyor. Kentin kenar semtlerinde oturan ihtiyaç sahibi ailelerden belirlenen çocuklar, haftada 2 gün evlerinden servislerle alınarak kurs merkezine götürülüyor. 2,5 saat süreyle bağlama kursu verilen çocuklar, evlerine teslim ediliyor. 3,5 ay süren kurslarda uzmanlar tarafından eğitilen çocuklar, saz çalıp türkü söyleyerek sanata merhaba demenin sevincini yaşıyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdülbari Aksoy, çocukların sokak yerine sanat öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, Sokakta hiçbir çocuğun olmamasını ve her çocuğun bir sanatla, eğitimle, kalemle, defterle, okulla buluşmasını amaç edindik. O amaçla burada da haftanın 2 günü hocalarımızın gözetimi ve denetiminde sürdürdüğümüz saz eğitimi var. Bu çocuklarımız evlerinden bizzat meslek elemanları tarafından alınıp, eğitim hizmet binamıza getirilmekte ve 2,5 saat boyunca burada verilen saz eğitiminden sonra tekrar evlerine bırakılmaktadır. Tabi bu projemizde sadece saz eğitimine yönelik bir çalışma yapılmıyor. Ailelerle de görüşmeler yapılarak, psiko sosyal destekler verilmekte, sosyal hizmet uygulamalarının tümü bu çocukların ailerine uygulanmaktadır diye konuştu.
Projeden duydukları memnuniyeti dile getiren velilerden Şefika Uygur
, Çocuğum evde çok sıkılıyordu, ağlıyordu, okula gitmek istemiyordu. Şu an gayet güzel. Gerçekten çok memnunumdedi.
KONSERVATUAR OKUMA İSTİYORUM
Proje sayesinde müzikle tanıştığını söyleyen Habip Karadağ
, kurs günlerini iple çektiklerini belirterek şunları söyledi
Sokaktan sanata projesi bizim için çok iyi. Özgüvenimiz artıyor. Burada saz çalmayı öğreniyoruz. Hiç bilmediğim halde şu anda çok iyi ilerleme kaydediyoruz. Sadece saz çalmıyoruz, hocalarımız bize fıkralar anlatıyor. Pazartesi, Salı günlerini iple çekiyoruz. Bizi evden alıp tekrar eve bırakıyorlar. Hiç tanımadığımız arkadaşlarla görüşüyoruz. İleride konservatuar okumak istiyorum. İyi bir müzisyen ya da bağlamacı olmak istiyorum. Önceden hiç müzikle alakam yoktu ama kurs sonrası müziği çok seviyorum.