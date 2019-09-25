Son Dakika Haberleri: Muş baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Muş baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü

1 saat önce

Baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldüMuş'un Bulanık İlçesi'nde Alparslan1 Baraj gölünün kenarında dolaşan ayı köylüleri korkuttu.

Baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü

Muş'un Bulanık İlçesi'nde Alparslan1 Baraj gölünün kenarında dolaşan ayı köylüleri korkuttu. Bölgede ilk kez görülen ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenli bir şekilde baraj gölünden uzaklaştırılan 2 yaşındaki yavru ayı için köy muhtarları, korucular ve çobanlar bilgilendirildi.

Bulanık İlçesi Alparslan Baraj Gölü kıyısındaki Erentepe Beldesi'nde yaşayan vatandaşlar, arazide dolaşan ayı gördü. Bölgede ilk kez ayı gören vatandaşlar durumu Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Baraj gölü kenarını gezen ekipler 2 yaşında olduğu tahmin edilen ayıyı uzaklaştırmak için çalışma başlattı. Bulanık İlçesi'ne Varto'dan yolunu şaşırarak geldiği tahmin edilen yavru ayı av ve yaban hayatı uzman ekiplerinin kontrollü çalışması sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. Yavru ayıyla ilgili baraj gölü kıyısındaki yerleşim birimlerinin muhtarları, köy korucuları ve çobanlar bilgilendirildi.

Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mestan Hisarkaya, twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı

Şube Müdürlüğümüze gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu Muş ili Bulanık İlçesinde bir ayı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ayının Alparslan1 Barajı kenarında insan baskısı sonucu sıkıştığı tespit edilmiş ve yaban hayatı uzmanı ekiplerimizce güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 2 yaşyarında olduğu tahmin edilen ayının sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Köy muhtarı, korucular, çobanlar ve ilgili köylüler konu hakkında bilgilendirilmiştir.

Muş baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü

Bulanık, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'in Erdoğan'a ısmarladığı dondurma ihraç edilecek
AK Partili Numan Kurtulmuş: Güvenli Bölge'nin derinliği 30 kilometre olacak Ciciş Esra Ersoy, hakimle fotoğraf çektirdiği için eleştirilen Kıvanç Tatlıtuğ'a destek oldu Yargıtay: Hesaptan çalınan paradan banka sorumlu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 11:00:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]