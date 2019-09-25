Muş baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü

Baraj gölü kenarına gelen yavru ayı, yaşam alanına götürüldü

Muş'un Bulanık İlçesi'nde Alparslan1 Baraj gölünün kenarında dolaşan ayı köylüleri korkuttu. Bölgede ilk kez görülen ayı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenli bir şekilde baraj gölünden uzaklaştırılan 2 yaşındaki yavru ayı için köy muhtarları, korucular ve çobanlar bilgilendirildi.

Bulanık İlçesi Alparslan Baraj Gölü kıyısındaki Erentepe Beldesi'nde yaşayan vatandaşlar, arazide dolaşan ayı gördü. Bölgede ilk kez ayı gören vatandaşlar durumu Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Baraj gölü kenarını gezen ekipler 2 yaşında olduğu tahmin edilen ayıyı uzaklaştırmak için çalışma başlattı. Bulanık İlçesi'ne Varto'dan yolunu şaşırarak geldiği tahmin edilen yavru ayı av ve yaban hayatı uzman ekiplerinin kontrollü çalışması sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. Yavru ayıyla ilgili baraj gölü kıyısındaki yerleşim birimlerinin muhtarları, köy korucuları ve çobanlar bilgilendirildi.

Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Mestan Hisarkaya, twitter hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı

Şube Müdürlüğümüze gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu Muş ili Bulanık İlçesinde bir ayı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ayının Alparslan1 Barajı kenarında insan baskısı sonucu sıkıştığı tespit edilmiş ve yaban hayatı uzmanı ekiplerimizce güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 2 yaşyarında olduğu tahmin edilen ayının sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Köy muhtarı, korucular, çobanlar ve ilgili köylüler konu hakkında bilgilendirilmiştir.