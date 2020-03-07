Muş bayraklarla donattıkları ilçede mehmetçiğe destek verdiler - Son Dakika

Bayraklarla donattıkları ilçede Mehmetçiğe destek verdiler

MUŞ'un Hasköy İlçesi'nde ev ve iş yerlerini ay yıldızlı bayraklarla donatan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe, bir destek de Hasköy İlçesi'nden geldi. Hasköy İlçesi sakinleri kahraman Mehmetçiğin moral ile motivasyonunu arttırmak ve destek olmak amacıyla, ev ve iş yerlerini ay yıldızlı bayraklarla donattı.

Devlet ve orduyla omuz omuza olduklarını göstermek için ilçe meydanında toplanan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajları vererek, kahraman Mehmetçiğin Suriye'de bugüne kadar gerçekleştirdiği başarıyı kutladı.

Kahvehaneler başta olmak üzere ev ve iş yerlerinin ay yıldızlı bayraklarla donatıldığı ilçede toplanan vatandaşlar adına açıklamalarda bulunan Hasköy İlçe Belediye Başkanı Hikmet Karayel, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada devletin, hükümetin ve ordunun yanında yer alacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucu sağlanan ateşkesi desteklediklerini belirten Başkan Karayel, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında görüşmeler sonrasında Türkiye'nin birçok istediği konuda, Suriye'deki halkın refahı için, mağdur halkın geleceği için güzel adımlar atıldığına inanıyoruz. Biz halk olarak, o mutabakatı destekliyoruz. Biz hükümetimizin, ordumuzun yanındayız" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR ACI YAŞADIK"

Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı ile gazilere acil şifalar dileğinde bulunan Başkan Karayel, "Gerçekleşen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun. Büyük bir acı yaşadık. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Suriye'nin binlerce askerini imha ettik, birçok askeri tesisatlarını yerle bir ettik, uçaklarını düşürdüler, hava sistemlerini bozdular ve inşallah Esad bundan bir ders alır, çünkü büyük devletler bile Esad'a ders vermedi ama Türkiye ordusu İdlib'de güzel bir ders verdi. İnşallah bunlara güzel bir ders olur, inşallah onlarda bundan sonra tedbirli olurlar. Türk askerine bir daha silah doğrultmazlar, o silah doğrultan eller her zaman kırıldı ve kırılacaktır" şeklinde konuştu

"İnşallah bundan sonra Suriye'de huzur ve güven hakim olur" temennisinde bulunan Başkan Karayel, "Oradaki Müslüman kardeşlerimiz rahat evlerine dönmüş olurlar, inşallah bu mutabakatın sonucunda o ülke huzura kavuşur, o millet huzura kavuşur inşallah" dedi.