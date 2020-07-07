Muş Belediye Başkanı Asya, akademisyenlerle buluştu - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) akademisyenleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, istişare kültürünü yaygınlaştırarak daha etkili hizmet sunma anlayışını sürdüren Asya, şehrin imarı ve inşasına yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli kesimlerle bir araya geliyor.

Bu kapsamda Muş Kültür Evi'nde akademisyenlerle bir araya gelen Asya, kentin güzelliklerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla fikir alışverişinde bulundu.

Davete katılan akademisyenlere teşekkür eden Asya, onların bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade ettiklerini belirterek, "Önerileriyle ufkumuzu genişleten hocalarımızla sosyal, kültürel ve eğitsel alanda güzel çalışmalarımız olacak. Kültür evimizi amacına uygun şekilde kullanmak için istişarelerde bulunduk. Ele aldığımız konuları inşallah önümüzdeki günlerde bir program dahilinde hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.