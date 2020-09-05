Muş Belediye Başkanı Asya, asfalt çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Ferhat Asya, kentte devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Belediye ekipleri, şehrin dört bir yanında hem altyapı hatlarını yeniliyor hem de asfalt çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Asya, Dere Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, çalışmalarının hız kesmeden sürdürdüğünü aktardı.

Vatandaşlara hizmet sözü olduğunu hatırlatan Asya, şunları kaydetti;

"İşin en güzel tarafı bu süreçte vatandaşlarımızın hayır duaları ile memnuniyetlerini alıp hizmet şevkimizi arttırmaları. İlimizin yüz yıllık geleceğini kurtarmak için son üç yıldır yeraltı hatlarını yeniliyoruz. Bu süreçte toz, duman, tahrip olan yollar ve su kesintileri ile ciddi sıkıntılar yaşadık. Şükürler olsun işin sona geldik. Sabır ve metanet gösteren hemşehrilerime minnettarım. Altyapı çalışmaları ile cefasını çektiğimiz bu hizmetlerin sefasını sürdürmek için mahalle mahalle üst yapı yenileme çalışmamızı devam ettiriyoruz. İnşallah sezon sonunda bu hedefimizi iyi bir aşamaya getireceğiz."