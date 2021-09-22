Muş Belediye Başkanı Asya'dan vergi borcu bulunanlara "yapılandırma" çağrısı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi borcu bulunanların yapılandırmadan faydalanmaları için 8 gün kaldığını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Asya'nın vergi affıyla ilgili görüşlerine yer verildi.

Asya, vergi affı yapılandırma müracaatlarının 30 Eylül 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar yapılabileceğini hatırlattı.

Açıklamada, Asya'nın "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun" çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağı yönündeki çağrısı yer aldı.

Müracaatların 8 gün içinde yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Asya, vergi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin bir an önce borçlarını yapılandırması gerektiğini ifade etti.

Başkan Asya, şunları kaydetti:

"Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 30 Eylül'e kadar belediyemize başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek."

Vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Asya, şöyle devam etti:

"Önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7326 sayılı kanun çerçevesinde, vergi ve borçlara ilişkin vergi zıyaı cezası ve uygulanan gecikme zammı siliniyor. 30 Nisan 2021 itibariyle gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenlerin peşin, isteyenin taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Vatandaşlar yeniden yapılandırma kapsamında 6 ila 18 ay arasında değişen taksitlerle de ödeme yapılabilecek. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. Anapara artı yurt içi ÜFE'ye göre hesaplanan tutar, 6 taksit için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için (1,15) katsayısı ile çarpılacak. İlk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021 tarihinde sona erecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek"

Asya, ödemelerin kurum içinde ve dışındaki tahsilat büroları ile Muş Belediyesi'nin web sitesinden online da yapılabileceğini hatırlattı.