Muş Belediye Başkanı Asya, esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Asya, belediye çalışmalarını takip etmenin yanı sıra vatandaşlarla iç içe olmayı sürdürüyor.

Şehir merkezindeki altyapı çalışmalarını inceleyen Asya, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Asya, vatandaşlarla hep diyalog halinde olduklarını dile getirerek, şunları dile getirdi:

"Göreve geldiğim ilk günden itibaren hemşerilerimiz ile aramızdaki bağı hep güçlü tuttuk. Bu anlayışımızı hakim kılarak şehrimizi, vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda bire bir muhatap olduk. Seçimden seçime değil, sürekli sahada vatandaşlarımızla olduk. Birkaç yıl önce şantiye halinde olan kadim şehrimizi bugün modern bir görünüme kavuşturduk. Daha işimiz bitmedi. Yaptıklarımız ile yetinmeyeceğiz. Daha iyisini, en güzelini halkımızla buluşturmak için gayretlerimiz devam edecek."