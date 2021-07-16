Muş Belediye Başkanı Asya, görme engelli Üzel'in hayalini gerçekleştirdi - Son Dakika

Muratpaşa Mahallesi'ndeki Rahmet Camisine giden Asya, namaz sonrası çocuklarla sohbet etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya , makam arabası ile gezmek isteyen doğuştan görme engelli Mushab Üzel'in hayalini gerçekleştirdi.

Fatih'te gaspçılara 3 milyon lirayı kaptırmayan 2 çalışana patronlarından 20 bin dolar ödül

Eşi tarafından kendi silahıyla öldürülen özel harekat polisinin balkondan düşme anı kamerada

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