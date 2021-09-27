Muş Belediye Başkanı Asya, İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, itfaiye teşkilatının 307. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, her yıl 26 Eylül-1 Ekim'de kutlanan İtfaiyecilik Haftası vesilesiyle başta Muş Belediyesi itfaiyesi olmak üzere tüm itfaiye teşkilatının haftasını kutladı.

İtfaiyeciliğin bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen mesleklerden biri olduğunu vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

"Vatandaşın yangınlara karşı can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenen itfaiyecilerin her türlü koşulda hiç bir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey kurtarmak ve söndürmektir. Tek ödülü ise başarılı olduğunda duyduğu hazdır. Bu sebepten tüm itfaiye teşkilatlarımıza ve itfaiyecilerimize gayretlerinden ötürü minnet borçluyuz. Bu vesileyle, görevini yaparken hayatlarını dahi feda etmekten çekinmeyen itfaiyecilerimizin bu anlamlı haftasını kutluyor, yangınsız ve kazasız günler dileğiyle, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."