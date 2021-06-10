Muş Belediye Başkanı Asya, Lale Vadisi Parkı İkinci Etap Temel Atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Muş Belediyesince kentte yapımı tamamlanan Halk Ekmek Fabrikası ve Yeni İçme Suyu Depolarının açılışı yapıldı, Lale Vadisi Parkı İkinci Etap Temel Atma töreni gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı Lale Vadisi Parkı İkinci Etap Temel Atma töreninde konuşan Muş Belediyesi Başkanı Feyat Asya, 2017 yılında bu ilde kangren haline gelmiş ilgili, ilgisiz herkesin "mutlak suretle çözülmesi gereken" dediği bir sorunun çözümü için ön hazırlıklar tamamlanarak ihale edildiğini anımsattı.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'yi kentte davet ettiklerini belirten Asya, şöyle dedi:

"Bakanımızdan, belediyecilikte altyapı yapmanın önemini ve ehemmiyetini, süreci nasıl idare edeceğimizin tavsiyelerini dinledik. O gün ilk kazmayı vurmuştuk. Bugün ise o ilk kazmanın sonucunda, meşakkatli bir o kadar da halkımıza sıkıntı verdiğimizi, halkımızın hayat konforuna dokunduğumuz 4 yıllık bir sürecin sonunda su şebekelerinin tümü değişmiş, içme suyunun depolarının 4'ü yenilenmiş, kanalizasyon şebekeleri ve yağmur suyu kanalları değişmiş, doğal gaz hattı döşenmiş, VEDAŞ ve Telekom'un çalışmalarını içinde barındırmış alt yapı çalışmalarımız bitti. Bugün de 7 bin 500 tonluk şehir şebekesine suyu vereceğiz."

17 Haziran 2017'nin Muş için unutulmayacak bir gün olarak hafızalarda yer aldığını vurgulayan Asya, "Hiçbir siyasi kariyer hesabı yapmadan halkımıza verdiğimiz sözü yerine getirmek için önce Allah'a, sonra bu halkın sabrına ve sebatına güvendik." diye konuştu.

"Yerin altına gömülen ve hiç görülmeyen 150 milyon lirayı aşkın yatırımın halkımıza geliri ve getirisini düşündük." diyen Asya, şöyle devam etti:

"Bugün altyapısını tamamladığımız yollarımızı rahat şekilde yenileyerek halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu olumsuz etkilediğimiz o süreçte her hafta mahalle buluşmaları yaparak halkımızla bir araya geldik. Bu işin getirisi ile götürüsünün muhasebesini yaptık. Hamdolsun halkımız bu anlamda bizleri güçlü kıldı. 2014 yılından bugüne hizmetkarı olduğum bu aziz şehrin hizmet mekanizmasında yer almanın onurunu taşırken bir o kadar da omuzlarımızdaki ağır sorumluluğun ehemmiyetini de unutmadık. Görev sürem içinde alt ve üstyapı çalışmalarıyla sosyal ve kültürel alanda da belediyecilik hizmetini ilimizde hayata geçirdik. Stratejik planımıza bağlı yaptığımız bütün çalışmalar neticesinde ilimizin gelişmesine katkı sağlayan başarılı çalışmalara imza attık."

Önemli bir projenin temel atma ve iki önemli projenin de açılışını gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Asya, "İkinci etap olarak adlandırdığımız yaklaşık 39 bin metrekare alanda bu anlamda belki bir yanlış algı varsa düzeltmek isterim. Lale Parkı ikinci etabı 13 milyon 800 bin lira yaklaşık maliyetle ihaleye çıkılmış, sözleşme bedeli 7 milyon 190 bin lira olarak en düşük teklife verilmek suretiyle yüzde 45 tenzilatla ihale sonuçlandırılmıştır. Davetiye usulüyle hiç iş yapmadık. Tamamını e-ihale usulüyle yaptık. Tamamını e-ihale çıktıktan sonra ihalelerimizi elektronik ortamda ya da açık ihale yaptık" diye konuştu.