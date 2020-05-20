Muş Belediye Başkanı Asya, Millet Bahçesi projesini anlattı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Kurdi sabah haberleri programında kentte yapılacak Millet Bahçesi projesini anlattı.

TOKİ tarafından eski stadyumun yerine yapılacak Millet Bahçesi'nin detaylarını paylaşan Asya, uzun süredir üzerinde çalıştıkları projenin hayat bulmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye olarak gerekli imar planı değişiklikleri yaparak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sürecin başlatılması yönünde görüşmelerde bulunduklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bakanımız Murat Kurum da 30 Mart 2019 seçimleri öncesi ilimize gerçekleştirmiş olduğu ziyarette Millet Bahçesi projemizi en kısa sürede başlatılacağı müjdesini vermişti. Şükürler olsun bugün halkımıza vaat ettiğimiz bir projemiz daha hayata geçiriliyor. Proje 44 bin 660 metrekare alan üzerine uygulanacak. 2018 Haziran ayında hazırlığının yapıldığı 'Millet Bahçesi' projesi, 23 Eylül 2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihale edildi. 10 Ocak 2020 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılan projenin 320 takvim gününde tamamlanması planlanıyor. Projede millet kıraathanesi, etkinlik alanı, lale bahçesi, meyve bahçesi, oyun alanı, amfi, yansıma havuzu, otopark alanı, mescit ve dinlenme alanları yer alacak. Böylesi güzel bir projenin ilimize kazandırılmasındaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, devlet büyüklerimize, TOKİ yetkililerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım."