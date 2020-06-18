Muş Belediye Başkanı Asya, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, muhtarlar bir araya gelerek belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Asya, birim amirlerinin de hazır bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulan toplantıda 17 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek belediyenin hizmetlerini anlattı.

Asya, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ülke genelinde olduğu gibi yerelde de mücadele verdiklerini belirtti.

Sıkıntılı günlerin en kısa sürede geride kalması temennisinde bulunan Asya, şöyle konuştu:

"2020 yılı yaşanılan olumsuz hadiselerden dolayı tüm dünya için ülkemiz için ve ilimiz için kayıp bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yaşanılan sıkıntılara rağmen rehavete kapılmadık. İmkanlar dahilinde gerekli çalışmaları yapmanın gayretinde olduk. Altyapı gibi geçmiş yıllardan başlattığımız önemli projeleri bir an önce tamamlamak için çabalıyoruz. Üç yıldır memleket olarak sıkıntılı günler geçirmiş olabiliriz. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibari ile iyi ki bu çalışmayı başlatmışız diyebiliyoruz. Yer altı hatlarının değişimi bir ilin gelişiminin en önemli ayağıdır. İnşallah bu çalışmamızı bu yıl bitirerek bundan sonra daha fazla üst yapı faaliyetleriyle Muş'umuzun çehresini değiştireceğiz."

Toplantı mahalle muhtarlarının talep ve önerilerinin değerlendirilmesiyle son buldu.