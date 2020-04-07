Muş Belediye Başkanı Asya'nın Berat Kandili mesajı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Berat Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

Asya, mesajında, insanlık aleminin zor bir zamandan geçtiğini belirterek, bu mübarek gecelerin yaşanan sıkıntıların son bulmasına vesile olması dileğinde bulundu.

Berat Kandili'nin, sınırsız af ve merhamet sahibi olan yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınılan, ilahi lütuf ve bereketlere erişilen müstesna zaman dilimlerinden biri olduğunu belirten Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu manevi atmosferde idrak edeceğimiz 11 ayın sultanı ramazanın müjdecisi Berat Kandili'nde, gönül huzurumuzun, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyorum. Berat gecesinin, bağışlanma gecesi olduğunun bilincine vararak hayatımızla ilgili bir muhasebe yapıp, tövbe etmeli ve rabbimizin mağfiretinin doruk noktaya çıktığı bu geceyi en güzel şekilde ihya etmeliyiz. Böylesi manevi derinliği yüksek olan gecelerde yüce yaradanın ilahi mesajına kulak verip, Peygamber Efendimizin (S.A.V) üstün ahlakını kendimize örnek almalıyız. İbadet ve dualarımızla Allah'a yaklaştığımız Berat Kandili, gönül dünyamızı temizlemek için bir fırsattır. Bu kutlu gecede birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirelim, ülkemiz, ilimiz ve tüm Müslümanlar için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslam aleminin Berat Kandilini kutlar, insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ederim."