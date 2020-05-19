Muş Belediye Başkanı Asya'nın Kadir Gecesi mesajı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, bu mübarek gecenin bugünlerde insanlık aleminin içinde olduğu salgın felaketinin son bulmasına vesile olması dileğinde bulundu.

İnsanların manevi dünyasını rahmet iklimiyle kuşatan bir mübarek ramazan ayının sonuna yaklaştıklarını belirten Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Allah'ın biz kullarına sunduğu eşsiz nimetlerinden biri olan bu gecede, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması ve ilahi rızayı kazanmak için çok önemli bir fırsat sunulmaktadır. Bu mübarek gecenin, ülkemize ve milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa sevgi, barış, esenlik ve huzur getirmesi en büyük dileğimizdir. Böylesine övgü dolu, Kur'an-ı Kerim'in dünyaya indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi'nin, feyiz ve bereketinden tüm İslam alemi olarak nasiplenmemiz temennisiyle Kadir Gecenizi tebrik ediyor, bu gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."