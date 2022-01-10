Muş Belediye Başkanı Asya, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Danişment Gazi Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Yurdu ziyaret eden Asya, öğrencilerle sohbet etti, belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Asya, öğrencileri emanet olarak gördüklerini ve onların hayat konforunu üst seviyelere çıkarmak için tüm imkanları kullandıklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve yöneticilere teşekkür eden Asya, şunları kaydetti:

"Sizlerle aynı coğrafyanın, aynı kültürün çocuklarıyız. Sınav haftasında olduğunuzu biliyorum. Bu buluşmamızda hem sizlerle hasbihal edip varsa eksikliklerimiz üzerine istişare etmek hem de birlikte eğlenip moral bulmak istedik. Eleştirileriniz varsa dinleyip çözüm üretelim. Ulaşımla ilgili eksikliklerimiz varsa işin muhatabını da kendimizle birlikte getirdik, konuşup çözüm yolunu bulacağız. Bir ağabeyiniz, bir kardeşimiz olarak bugün sizlerin karşısındayım. Şunu bilmenizi isteriz ki bizler görev süremiz içerisinde altyapısından üstyapısına, park bahçeden ulaşıma her alanda hizmet edip eserler yaptık. Kadim şehrimizi, gelişimiyle, kültürüyle, mutfağıyla, turizmiyle hak ettiği seviyeye getirmek için çaba sarf edeceğiz."

Asya, müzik dinletisinin sunulduğu programda öğrencilerle halay çekti.