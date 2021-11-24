BAŞKAN ASYA, 24 KASIM'DA ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI - Son Dakika

BAŞKAN ASYA, 24 KASIM'DA ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI
24.11.2021 16:57
BAŞKAN ASYA, ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI Her yıl 24 Kasım'da öğretmenlere yönelik bir etkinlik düzenleyerek unutulmadıklarını hissettiren Belediye Başkanı Feyat Asya çeşitli programlara katılmak üzere Ankara ilinde olmasından dolayı bu yıl şehir merkezindeki tüm okullara çiçek göndererek...
BAŞKAN ASYA, ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI Her yıl 24 Kasım'da öğretmenlere yönelik bir etkinlik düzenleyerek unutulmadıklarını hissettiren Belediye Başkanı Feyat Asya çeşitli programlara katılmak üzere Ankara ilinde olmasından dolayı bu yıl şehir merkezindeki tüm okullara çiçek göndererek eğitimcilerin 'Öğretmenler Günü'nü tebrik etti. Sabahın erken saatlerinde tüm okullara çiçek götüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Başkan Asya'nın selamlarını iletip günlerini tebrik ettiler. Öte yandan Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya ise bilgi evleri ile İl Müftülüğü'nü ziyaret ederek kurs hocalarının 'Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Son Dakika 16:38 Meteoroloji uyardı! Türkiye'yi etkisi altına alacak kar yağışı 1 Aralık çarşamba günü bekleniyor 16:33 Rihanna'dan yeni yıla özel iç çamaşırı koleksiyonu! 16:31 Son Dakika: Emniyet kurdaki dalgalanma sonrasında halkı sokağa çağıran 271 sosyal medya hesabı için işlem başlattığını açıkladı 16:30 Son Dakika: Piyasalarda BAE Veliaht Prens etkisi! Dolar 1.60 lira, altın ise 100 lira birden düştü 15:22 Köpeğe cinsel şiddette bulunan kadın, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı 14:37 Toprak Mahsulleri Ofisi: Uygun fiyattan satışa başladık, un arzında sıkıntı yok 14:10 Kazada araçtan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi 12:34 Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı