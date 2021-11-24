BAŞKAN ASYA, 24 KASIM'DA ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI - Son Dakika

BAŞKAN ASYA, ÖĞRETMENLERİ UNUTMADI Her yıl 24 Kasım'da öğretmenlere yönelik bir etkinlik düzenleyerek unutulmadıklarını hissettiren Belediye Başkanı Feyat Asya çeşitli programlara katılmak üzere Ankara ilinde olmasından dolayı bu yıl şehir merkezindeki tüm okullara çiçek göndererek eğitimcilerin 'Öğretmenler Günü'nü tebrik etti. Sabahın erken saatlerinde tüm okullara çiçek götüren Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Başkan Asya'nın selamlarını iletip günlerini tebrik ettiler. Öte yandan Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya ise bilgi evleri ile İl Müftülüğü'nü ziyaret ederek kurs hocalarının 'Öğretmenler Günü'nü kutladı.