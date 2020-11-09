Muş Belediye Başkanı Asya, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki çalışmaları inceledi - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda yürütülen asfalt çalışmasını inceledi.

Muş Belediyesi ekipleri, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda başlattıkları yol genişletme ve reglaj çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin çalışma yaptığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Asya, Karayolları Bölge Müdürlüğünün katkılarıyla yapılan asfaltı yağışlar başlamadan önce tamamlamak istediklerini söyledi.

Projenin Muş'un gelişimine katkı sağlayacağına inandığını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Yol medeniyettir anlayışıyla uzun bir süredir burada yaptığımız çalışmaların sonucunda asfalt aşamasına gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önceki yıllarda söz konusu bölgede genişletme ve düzenleme çalışmalarımızı başlattık. Muş'a yeni bir bulvar kazandırıyoruz. Kentimiz günden güne gelişiyor. Yaptığımız hizmetlerle kadim şehrimizi geleceğe taşıyoruz. Yaşam alanlarımızı daha geniş bölgelere yayarak kalkınmaya öncülük edebiliriz. Şehir merkezindeki 4 ana güzergahımızın yanında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarını da hizmete açtığımızda Muşumuza ciddi manada bir katma değer sağlayacağız. Bir yandan şehir merkezinde yaşanan trafik sorununu asgari düzeye indireceğiz, diğer yandan yeni ticari ve yerleşim alanları ile ilimizi güzelleştireceğiz. Arkadaşlarımız bu bölgede yoğun mesai harcadı. Kendi imkanlarımızla çalışmaları bu aşamaya getirdik. Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün katkılarıyla da asfaltı yaparak hizmete açmayı planlıyoruz. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, bakanlığımızın yetkililerine, Karayolları Bölge Müdürümüze, çalışanlarına ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."