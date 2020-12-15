Belediye Başkanı Feyat Asya, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkan Asya, makamında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Asya, yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Nehirde serinleme", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", Özkan Bilgin'in " Van'daki çığ felaketi" ve spor kategorisinde ise Kate Green'in "Galatasaray Avrupa sahnesinde " fotoğraflarını tercih etti.

"Dünyanın her yerinde AA logosunu görmenin mutluluğunu yaşadık"

Asya, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından dünyanın farklı yerlerinden çekilen fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldığını söyledi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu vurgulayan Asya, şöyle konuştu:

"Büyük bir emek ve hassasiyetle çekilen fotoğraflar arasında seçim yapmak bizim içinde zor oldu. 3 kategorideki fotoğraflar arasında oylamamızı yaptık. Bu anlamda emek veren başta ajans çalışanlarına ve yönetimine de bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Dünyanın her yerinde Anadolu Ajansının logosunu görmenin sevincini ve mutluluğunu her zaman olduğu gibi yine yaşamış olduk."