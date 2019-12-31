Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yeni yıl mesajı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yeni yıl mesajı

6 saat önce

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yeni yıl mesajı, System.String[]

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, 2020'nin tüm ülkeye huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Acısıyla, tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Hizmetlerle dolu geçirdiğimiz bir yılın ardından yeni yıla kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılında sergilediğimiz performansı 2020'de daha da arttırarak ilimizi daha ileri bir seviyeye taşımanın gayretinde olacağız. Her geçen gün yaptığımız hizmetlerle çehresi değişen ilimizi daha da güzelleştirmek için hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2020'de adımlarımızı daha ileriye taşıyacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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