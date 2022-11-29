Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 8 yılda yaptıkları tüm projeleri Haberler.com'a anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2013 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde partisini sandıktan çıkararak Muş'un belediye başkanı oldu. Göreve gelmesinin ardından hemen kolları sıvayan Asya, geri kalan süre zarfında birçok projenin hayata geçirilmesini sağladı. Asya, 2014 ve 2022 yılları arasındaki süreçteki tüm projelerini Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a özel olarak anlattı.

Feyat Asya'nın Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'a özel olarak yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde halkımızdan aldığımız destekle uzun ve zorlu bir yola çıktık. 'Ortak Akıl Birlikte Yönetim ve İdeal Bir Şehir' sloganımıza bağlı kalarak çıktığımız hizmetkarlık yolunda 9. Yılımızdayız. Bu süre içerisinde kurumsal anlamdafaaliyetlerimiziartırarakşeffafbelediyecilikyolundaçalışmalarımızı sürdürmekteyiz.Hesapverebilirlikilkesinebağlıkalarakyaptığımızveyayapmayı planladığımız çalışmaları meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla istişare ederek hayata geçirmeye gayret gösterdik. Kamu kurumlarımızla uyum ve işbirliği içinde olmaya özen göstererek, vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürmesi için olanak sağlamayı amaçladık. Bu hizmete talip olmakla, tüm zorluklara, sıkıntılara ve yorgunluklara katlanacağımızın bilinci içindeyiz. En büyük gayemiz, yaptıklarımızla bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakarak halkımız tarafından hayırla yâd edilmektir. Göreve başlar başlamaz oluşturduğumuz Acil Eylem Planımızla ihtiyaç duyulan hizmetleri halkımızla buluşturmayı hedefledik. Bu çerçevede hizmetleri öncelik sırasına göre belirleyerekuygulamayabaşladık.Kısa,ortaveuzunvadedeprojelendirdiğimiz çalışmalarımızı stratejik planımıza uygun bir şekilde halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar yaptığımız veya yapmayı planladığımız çalışmaların bir kısmı şu şekilde:

"İHTİYAÇ DUYULAN BİRÇOK TESİSİ HİZMETE AÇTIK"



-Muş-Bingöl karayolu üzerinde yaş sebze meyve hali ve soğuk hava deposunu kurduk.İşyerlerininkirayaverilmesiilefaaliyetegirenmoderntesisimizihalkımızın hizmetine sunduk.

Muş-Bingöl karayolu üzeri belediyemize ait mezbahanın yanına Canlı Hayvan Pazarınıkurarakhayvancılıklauğraşanvatandaşlarımızınenbüyüksorununuçözüme kavuşturduk.

-Muş-Bitlis karayolu üzeri belediyemize ait asfalt şantiyesinin yanında sokak hayvanlarının bakım ve ihtiyaçlarının karşılanacağı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevini kurarak hizmete açtık.

-Önemli projelerimiz arasında yer alan yeni şehirlerarası otobüs terminalini inşa

ederek halkımızın hizmetine sunduk.

"MUŞ'UN EN BÜYÜK SORUNUNU ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK. TÜM RİSKLERİNE RAĞMEN ALT YAPI PROJESİNİ BAŞLATTIK VE TAMAMLAMAYI BAŞARDIK"



İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi için 2017 yılında

ilk kazmayı vurduk. Bu projemizle Muş'un en büyük sorununa el atmış olduk. Alt yapı

projemizin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak yüklenici firmaya yer teslimi yaptık. 2017

yılından beri devam eden içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke yenileme projemizi

tamamladık. Aynı şekilde içme suyu hatlarının bireysel bağlantılarını da yaparak bu önemli

projemizi tamamen sonlandırıp ilimizin sağlıklı bir altyapısının oluşmasını sağlamış olduk.

Alt yapı projemiz kapsamında mevcut su depolarını kapasitelerini büyüterek yenilerken, yeni

içme suyu depolarının da inşasını tamamlayıp gerekli testleri yaptık. Tabi bu çalışmalar bu

aşamaya gelene kadar su kesintileri, toz, duman, yolların tahrip oluşu gibi çeşitli sıkıntılar

yaşandı. Ama emin olun ilk gün söylediğimiz gibi bu şehri bir düzene koymak için altyapı

olmazsa olmazdı. Şükürler olsun yaşanan sıkıntılara birlikte göğüs gerdiğimiz için buaşamaya gelebildik. Bu vesile ile bir kez daha değerli Muş halkına göstermiş oldukları

anlayış, sabır ve destekten ötürü şükranlarımı sunarım. Bu çalışmaların sonunda hayırla yad

edilmek en büyük arzumuzdur.

"İÇME SUYU SORUNU TARİHE KARIŞIYOR. ALPARSLAN 2 BARAJINDAN CAZİBELİ İÇME SUYU PROJESİ HAYATA GEÇİYOR"



Şehir merkezinde yaşanan su sıkıntısına köklü çözüm ürettik. Göreve geldiğimiz ilk

günden beri üzerinde durduğumuz önemli konulardan biri de su idi. Cumhurbaşkanımızın

tensipleri ile geçtiğimiz yıllarda bu proje yatırım programına alındı. 23 Kasım 2021 tarihinde

proje ihale edildi. 1 yılı aşkın bir süredir yapılan çalışmalar neticesinde projenin sonuna

yaklaşıldı. Muş merkezden Mercimekkale Höyüğüne kadar olan kısımda yeni içme suyu isale

hatları döşendi. Yapımı devam eden içme suyu arıtma tesisi inşaatının da tamamlanması ile

Muş Merkez, 2 ilçe, 8 belde, 40 köy ve üniversite kampüsünün su sorunu tamamen giderilmiş

olacak.

"İÇME SUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ 28 OCAK'TA İHALE EDİLDİ. YAPIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Alparslan 2 Barajında temin edilecek cazibeli içme suyun ilimize arıtılmış bir şekilde

ulaşmasını sağlamak üzere söz konusu projenin ikinci aşaması olan arıtma tesisi yapımı için

28 Ocak tarihinde ihale işlemleri yapıldı. Devlet Su İşleri marifetiyle yapılacak olan projenin

isale hattı döşemesi ile eş zamanlı tamamlanması ile ilimizin içme suyu sorunu tamamen

giderilmiş olacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN KAT SINIRLAMASI İLE İLGİLİ ÇAĞRISINI HAYATA GEÇİREN İLK BELEDİYE OLDUK"

Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için imar plan notlarını revize ederek yüksek

katlarasınırlamagetirdik.Sosyaldonatıalanlarınınfazlaolmasınaözengöstererek

yaşanılabilir bir Muş hedefledik. Cumhurbaşkanımızın 2 Aralık 2017 MYK toplantısında kat

sınırlaması ile ilgili yaptığı çağrının ardından hemen harekete geçtik. 2018 yılı itibariyle

ilimizde 5+1 imar uygulamasının kararını aldık. İlimizin geleceği için yaşam standartlarını

yüksek tutacak sosyal donatı ve teknik alt yapı alanları ile bir bütün olarak kaliteli bir kent

çevresi oluşturmak hedefi ile aldığımız kararın ilimize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını

diliyorum.

"5 FARKLI MAHALLEDE 5 BİLGİ EVİ İNŞA ETTİK"



- Çocukların ve gençlerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, sosyal ve kültürel etkinliklerin

rahat bir ortamda yapılabilmesini sağlamak için Minare, Muratpaşa, Sunay, Yeni ve Zafer

Mahallelerinde Bilgi Evleri yaparak hizmete açtık. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman

Soylu'nunkatılımıileaçılışınıgerçekleştirdiğimiztesislerimizde7'den70'etüm

vatandaşlarımızınistifadeedebileceğiaktiviteleryapılmaktadır.Buprojemizibütün

mahallelerde uygulamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"43 BİN METREKARE OLAN YEŞİL ALANLARI 600 BİN METREKARENİN ÜZERİNEÇIKARMAYI BAŞARDIK"

'Her mahalleye bir park' sloganıyla yürütülen çalışmalar sonucunda, Muş-Bitlis

karayolu üzerine Ahmed-i Xane parkını, Hürriyet Mahallesi'ne Şeyh Şükrü Efendi parkını,

Zafer Mahallesi'ne Vali Feridun Gültekin ile Müftü Mehmet Çağlayan parklarını, Sunay

Mahallesi'ne Köse Hoca Parkını ve Kültür Mahallesi'ne Mehmet Zeki Ökmen parkını kurarak

halkımızın hizmetine sunduk. 2014 yılına kadar 43 bin metrekare olan yeşil alanı yaklaşık 600

bin metrekarenin üzerine çıkarmayı başardık.

"130 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE YAPTIĞIMIZ LALE VADİSİ PARKI HALKIMIZIN HİZMETİNDE"

Karni Deresi Rekreasyon Projesi ile Muş'un en büyük sosyal aktivite merkezini

kurduk. Atıl durumda olan bölgede uyguladığımız projemizi halkımızın hizmetine sunduk.

Projeye kapsamında, bisiklet yolları, yürüme yolları, yeşil alanlar, spor alanları, anfi,

alanları, anfi, havuzlar, büfeler, su depoları ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Atıl halde bulunan Karni

Deresini Muş'a kazandırarak, modern ve yaşanılabilir bir kent için, en büyük sosyal aktivite

merkezini kurduk. Yeşil alan sorunun hat safhada olduğu ilimizde, uyguladığımız proje ile

önemli bir hizmeti hayata geçirmiş olduk. Muş'un; mesire alanları ve parkları olan, insanların

huzuriçindeyaşadığı,çocuklarıngüveniçindeoynadığıbirşehredönüşmesiiçin

çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.

"56 BİN METREKARE ALAN ÜZERİNE İLİMİZE NEFES VEREN GÖLETLİ PARK PROJESİNİ UYGULADIK"



Muş-Bitlis karayolu üzerinde Fidanlık mevkiindeki alanda Göletli Park projesini hayata

geçirdik. Tahsis işlemlerinin ardından yapım çalışmalarına başladığımız projeyle Muş'un

görsel kalitesini arttırıp vatandaşlarımıza güzel bir ortam oluşturduk. 56 bin metrekare alan

üzerine kurduğumuz Muş'un en büyük ikinci parkını halkımızın hizmetine sunduk.

İlimizin yeşil alan kapasitesini her geçen gün arttırıyoruz. Şehrin birçok bölgesindeki

küçük çaplı parkların yanı sıra vatandaşlarımızın geneline hitap eden yeşil alanlarda hizmete

sunduk. Geçmiş yıllarda talep ettiğimiz eski stadyum alanının yerine Millet Bahçesi Projesi

ÇevreŞehircilikBakanlığımızcauygungörüldü.TOKİtarafındanihaleedilenproje

kapsamında 44 bin 660 metrekare alan Millet Bahçesi olarak yapılarak tamamlandı. Millet

Kıraathanesi,YapayGölet,EtkinlikveDinlenmeAlanlarınınolduğuMilletBahçesi

halkımızın hizmetine sunuldu.

"İLİMİZİN DOĞALGAZA KAVUŞMASINA ÖNCÜLÜK ETTİK"



Doğugaz firması ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilimizin doğalgaza kavuşması

için yapılan çalışmalara öncülük ettik. 2015 yılından beri yürütülen çalışmalarla şehrin tüm

bölgelerine doğalgaz ana şebeke hatları döşenirken, hemen hemen tüm binaların servis bağlantıları da yapıldı. Doğalgaz çalışmaların tamamlanması ile halkımız rahat bir kış

mevsimi geçirirken hava kirliliğinden de kurtulmuş oldu.

"TOPLU TAŞIMADA HAVUZ VE KARTLI SİSTEM UYGULAMASINI BAŞLATARAK ÖNEMLİ BİR SORUNU ORTADAN KALDIRDIK"

Şehir içi toplu taşımada havuz ve kartlı sistem uygulamasını başlatarak yıllardır

yaşanan ulaşım çilesine son verdik. Şehir içi ulaşım konusunda yaşanan sorunları gidermek

için birimlerimiz ve paydaşlarımızla beraber yaptığımız özverili çalışmanın sonucunda

halkımıza rahat bir ulaşım imkanı sağladık. Yeni güzergahlar belirleyerek kentin her

noktasına toplu taşıma araçlarının gitmesini sağladık.

"E BELEDİYE UYGULAMASINI BAŞLATTIK,AKILLI BELEDİYECİLİĞİN ALT YAPISINI OLUŞTURDUK"

- Vatandaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet verebilmek için Beyaz Masa servisini

kurduk. Alo 153 hattı ile vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini anında değerlendiriyoruz.

- Hizmet üretme noktasında teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın

hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın belediyeye gelmeden işlemlerini

yapabilecekleri Elektronik Belediyecilik (E- Belediye) uygulamasını başlatarak, çağımıza

uygun belediyecilik için önemli bir hizmeti hayata geçirdik. Bununla beraber Kent Bilgi

Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi gibi uygulamaların alt yapı hazırlıklarını yaparak akıllı

belediyeciliğin temelini attık.

"ARAÇ PARKIMIZI GÜÇLÜ TUTUYORUZ"



Hizmetlerin daha hızlı ve etkili olabilmesi için araç parkımızın güçlü olmasına özen

gösterdik. Bir taraftan alt yapı diğer taraftan da üst yapı çalışmaları ile uğraşırken, makine

parkımızda ciddi manada eksiklikler olduğunu tespit ettik. Makine parkımız ne kadar güçlü

olursa bizde sahada o kadar güçlü oluruz. Bu sebeple imkânlarımız nispetinde belediyemizin

makine parkını en iyi duruma getirme gayreti içerisinde olduk.

"MAHALLE SAYIMIZI ARTTIRDIK"



- Yeşilyurt, Sunay ve Saray Mahallelerimizin sınırlarını değiştirerek 3 yeni mahalle daha

kurduk. Yeşilyurt Mahallesinin bir kısmını 15 Temmuz Milli İrade Mahallesi, Sunay

Mahallesi'nin bir kısmını Karşıyaka Mahallesi ve Saray Mahallesi'nin 1. mıntıka bölgesini de

Yeni Mahalle olarak belirledik. Sütlüce köyünün de mahalle statüsüne geçmesi ile mahalle

sayımız 15 oldu. Güzeltepe ve Bağlar köylerinin belediyeye dahil olmak için yapılan halk

oylamasında vatandaşların onay vermesi sonucu bu iki köyümüzü de mahalle statüsüne

geçirdik. Mahalle muhtarlarımızla gelenek haline getirdiğimiz aylık istişare toplantıları ile

mahallelerimizin sorun ve sıkıntısını gidermek için çaba sarf ediyoruz.

"HALK BULUŞMALARI TOPLANTILARINI BAŞLATTIK. HALK SORUYOR, BAŞKAN YANITLIYOR. TÜM VATANDAŞLARIMIZA HESAP VERİYORUZ"



Bugüne kadar yaptığımız projelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmeyi ihmal etmedik.

Bu bilgilendirmeleri, istişare toplantıları ile, görsel ve yazılı medya aracılığıyla veya afiş,

broşür, dergi gibi materyallerle yapıyoruz. Bunlarla beraber 'Halk Buluşmaları' projesini

başlatarak 7'den 70'e herkesi hizmetlerden haberdar etmek, görüş ve önerilerini almayı

hedefledik. İlk günden eleştirilere açık olduğumuzu beyan ettik. Yeter ki hakaret olmasın.

Vatandaşlarımızın fikir ve görüşleri bizim için kıymetlidir. Makul taleplerin tamamını

değerlendiriyoruz.Dolayısıylatoplumdaoluşanveyaoluşacakyanlışalgılarıortadan

kaldırmak, doğru bilgileri birebir aktarmak için vatandaşlarımızla daha fazla bir araya

geliyoruz. Her hafta farklı bir mahallede olmak üzere vatandaşlarımız ile bir araya gelerek

onlara hesap veriyoruz.

"TARİHİ YAPILARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Tarihi yapıların korunması adına Eski Hükümet Konağını restore ederek, Belediye ek

hizmet binası olarak hizmete açtık. Yıldızlı hanın restorasyonu için başlattığımız çalışmaları

tamamladık. Tarihi hanımızı aslına uygun bir şekilde restore ederek hizmete sunduk. 1940'lı

yıllarda yıkılan tarihi Muratpaşa Camiinin restore edilmesi için kazı çalışmasını yaptık.

Yukarı Çarşı mevkiindeki tarihi yapıların gün yüzüne çıkması için proje hazırlayarak ilgili

bakanlıklarlagörüşmeleryaptık.Şehrintarihidokusunugünyüzüneçıkarmakiçin

çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

"GENÇLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU SPOR TESİSLERİNİ KURARAK HİZMETE AÇTIK"

Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde kentimize

birçoksporkompleksikazandırarakçocuklarımızınvegençlerimizinsportifalandaki

eksikliklerini giderdik.

Kent genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarımızın yanı sıra imar planımıza

göre yeni yollar açarak düzenli yapılaşmanın alt yapısını inşa ettik.

Karni Deresi ve Çar çayı ıslah projeleri ile beraber yeni imar alanları açarak Muş'u

iki dere arasında sıkışmaktan kurtarıyoruz.

Öğrenci ve öğretmenlerimizin güzel bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamak için

eğitim kurumlarımızın alt yapı, yol ve kaldırım sorunlarını giderirken okul bahçelerinin çevre

düzenlemesini de ihmal etmedik.

"GENÇLERİN VE BAYANLARIN MESLEK EDİNMELERİNİ SAĞLAYARAK



İSTİHDAMLARINI KOLAYLAŞTIRDIK" Bayanlarayönelikyürüttüğümüzprojekapsamındaaçılankurslarlameslek

edinmelerini kolaylaştırdık. Onlara belirli periyotlarda geziler düzenleyerek farklı kültürlerle

tanışmalarını sağladık.

Kent Konseyini kurarak bu şehrin ihyası ve inşası için herkesin söz sahibi olması

gerektiğinisöyledik.KentKonseyimizveGençlikMeclisimizlekoordineliçalışarak

vatandaşlarımıza faydalı hizmetler sunmaya devam ediyoruz.

Meslek edindirme kursları ile genç kardeşlerimize istihdam imkânı sağladık.

Belediyemizöncülüğündedüzenlediğimizfestivallerlevatandaşlarımıza

eğlenebilecekleri yeni ortamlar oluşturduk.

Asligörevlerimizinyanısırasosyal,kültürelveeğitimalanındada

sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İlk, Orta ve Lise öğrencilerimiz ile birlikte üniversiteye

hazırlanan gençlerimize gerekli desteği vermeye devam ediyoruz.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA İLİMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ



Altyapı çalışmalarının tamamlandığı yerlerin üstyapısını yenilemek üzere planlamalar

yaptık. Belediyemize ait asfalt şantiyesinde yaptığımız üretim ile birlikte şehrimizin ana

güzergahlarının ve ara bağlantılarının büyük bir kısmını yenileyerek halkımızın hizmetine

sunduk. Altyapı sorununu ortadan kaldırdığımız ilimizin daha sağlam bir üstyapıya kavuşması

için gayretlerimiz devam edecek. Üstyapı çalışmalarımızla ilimizin çehresini tamamen

değiştirmiş olacağız.

"KENT MEYDANI PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK, MUŞ KENT MEYDANINA KAVUŞUYOR"

Muş Belediyesi'nin önemli projeleri arasında yer alan Kent Meydanı projesi adım

adım hayata geçiriliyor. Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde uygulanan olan proje, Muş'un

çehresini değiştirecek

Tahsis işlemlerinin tamamlanması ile başlatılan proje kapsamında 550 araç kapasiteli

kapalı otopark, üstünde ise vatandaşlarımızın etkinlik ve dinleme imkanı sağlayan buluşma

merkezi haline gelecek. 2 yıldır devam eden yapım çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Son rötuşların yapıldığı meydanı önümüzdeki günlerde halkımızın hizmetine sunacağız.

"VAHŞİ DEPOLAMA SİSTEMİNE SON VERDİK"



Korkut'un Kümbet köyünde 500 dönümlük arazi üzerine Katı Atık Depolama ve

Bertaraf tesisimizi kuruyoruz. Tesisimiz hizmete girene kadar şehir merkezinde toplanan katı

atıkları asfalt şantiyesi yanında yapılan aktarma istasyonlarından Bitlis Katı Atık tesisine

nakletmeye başladık. Nakil için gerekli iş makinelerini alarak mobil istasyonları kurduk.

Mevcut depolama alanını da ıslah edip yeşil alan yaparak halkımızın hizmetine sunacağız.

"4 MAHALLEDE GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ"



Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Saray, Bağlar, Güzeltepe ve Sütlüce

Mahallelerimizde 4 adet gençlik ve etüt merkezleri inşa ediyoruz. 4 mahallemizde başlatılan

projede tamamlanma aşamasına geldi. Yüzde 90 fiziki tamamlanma gerçekleştirildi. Gençlik

merkezlerimiz bilgi evlerimiz formatına halkımızın kullanımına sunulacak.

"BURSA-MUŞ KARDEŞLİĞİ GENÇLİK, EĞİTİM VE SOSYAL MERKEZİ KURDUK"



TESİSİ Kardeş belediye Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Sunay Mahallesi Reis

Konağı sokağında kapsamlı bir gençlik merkezi yapımına başlandı. 2 bin 142 metrekare alan

üzerine çok amaçlı salonlar, bilgisayar kütüphane ve okuma salonlar, bay bayan yüzme

havuzu ile teknik ve idari birimlerin olacağı bir tesisi inşa edildi. Bu yıl içerisinde söz konusu

önemlitesisinyapımınıdatamamlayaraksosyalbelediyecilikalanındaicraedilecek

etkinliklere ev sahipliği yapacağız.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI ADINA YAKIŞIR ŞEKİLDE YAPILDI"



İlimizin doğu yakasında yeni mahalle sınırları içerisinde bulunan Cezaevi Caddesi olarak

bilinen yolumuza meclis kararı ile Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı adını vererek önemli bir

çalışma başlattık. İlk etabı 25 toplamda 35 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğundaki

yolun alt ve üstyapısını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. İlimizin gelişimine katkı

sağlayacağına inandığımız bu çalışma ile yeni bir güzergah kazandırmış olduk.

"ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE HAZIRLAMA İHALESİ YAPILDI"



Altyapı projemiz bu şehir için ne kadar önemliyse, atık suların da kontrol altına

alınması o kadar önemlidir. İlimizde atıksu arıtma tesisi bulunmamaktadır. Bugüne kadar atık

sular nehre bırakılarak ciddi bir çevre kirliliğine neden olmuştur. Bunun önüne geçmek ve

doğayıkorumakiçinilgiliBakanlıklarımızataleplerimiziilettik.ÇevreveŞehircilik

Bakanımız Sayın Murat Kurum'un destekleri ile Atıksu Arıtma tesisi kurulması için gerekl

çalışmalar başlatıldı. Proje hazırlama ihalesi İller Bankası tarafından yapıldı. İnşallah

önümüzdeki süreçte tesisin ihalesi yapılarak çalışmalara başlanacak.

"ÇAR ÇAYI DERESİ ÇEVRESİNİ ŞEHRE KAZANDIRDIK"



Şehrimizin iki yakasında Karne ve Çar Çayı dereleri bulunmakta. Geçtiğimiz yıllarda

Karne Deresi kenarında uyguladığımız rekreasyon projesi ile hem söz konusu bölgeyi bir

düzene koyduk hem de vatandaşlarımızın eğlenebileceği güzel vakit geçirebileceği 90 bin

metrekare alan ortaya çıkarmış olduk. Çar Çayı Deresi kenarında da buna benzer bir ıslah

çalışması yapıyoruz. Sanayi bölgesinde Hacı Şeref Camii arkasına kadar devam eden alanda

yürüyüş, bisiklet ve araç yolu yapıp peyzaj çalışması yapıyoruz. Dere kenarındaki evlerin

kanalizasyon bağlantılarını yaptık. 5 kilometrelik yeni yol yapım çalışmaları tamamlandı. Söz

konusu bölgede 20 bin metrekare alan üzerine eni bir yeşil alan yapılarak vatandaşlarımızın

hizmetine sunulacak.

"HALK EKMEK FABRİKASINI KURARAK EKMEK ÜRETİMİNİ BAŞLATTIK"



Muş Belediyesi olarak Halk Ekmek Fabrikası kurmak üzere başlattığımız çalışmalarını

tamamladık. Lale Vadisi Parkımızın Kulp karayoluna yakın kısmındaki bir tesisimizi

fabrikayadönüştürdük.SeçimmanifestomuzdaburayıMilletKıraathanesiolarak

yapacağımızı söylemiştik. Ancak Millet Bahçesi Projesinde yer aldığı için bu şekilde

değerlendirdik. Ekiplerimiz söz konusu tesisin iç ve dış bölümünde gerekli çalışmayı yaptı.

Fırınımızınyapımçalışmalarıtamamlandı.Seriüretimibaşlattık.Fabrikamızhizmete

girdiktensonraşehirmerkezindevatandaşlarımızınulaşabileceğiteminnoktalarıda

oluşturduk. Vatandaşlarımıza hem kaliteli, hijyen ekmek ulaştırırken hem de ihtiyaç sahibi

hemşehrilerimizin bu konudaki sıkıntılarını giderdik.

"SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE TAM DESTEK VERDİ"



Her alanda olduğu gibi sosyal, kültürel ve spor alanında da çalışmalar yaptık.

Şehrimizin önceliği altyapı ve üstyapı idi. Bunları tamamladıktan sonra sosyal ve kültürel

faaliyetlerle yaptığımız işleri taçlandıracağımıza inancımız tamdı. Tabi aciliyet gerektiren

işleri yaparken sosyal ve kültürel etkinliklerin icra edilebileceği fiziki mekanların da

altyapısını oluşturduk. Bu kapsamda halkımızın geneline hitap eden yeşil alanlar ve içerisinde

aktivite alanları oluşturduk. Bilgi evleri, Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi, Kültür Evi gibi

toplumunherkesiminehitapedentesislerkurduk.Sonikiyıldatefrişateksikliğini

giderdiğimiz bu tesislerimizde kadınların, gençlerin, çocukların istifade edebileceği kurslar,

etkinlikler düzenli olarak yapılırken, aktivite merkezlerimizde ise sünnet şöleni, sinema,

festival,eğlencevesporetkinliklerigibihalkımızıngenelinehitapedenprogramlar

yapılmaktadır. Pandemi dolayısıyla geçtiğimiz yıllarda bu faaliyetlerimizde kısıtlamalar

yaşansa da normalleşme süreci ile söz konusu sosyal etkinlikler devam etmektedir. Spor

alanında da imkanlar dahilinde çalışma ve girişimlerimiz oldu.

"İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM ÜRETMEK, YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURMAK ÜZERE GİRİŞİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Tarım ve hayvancılık şehri olan ilimizde göçü önlemek, vatandaşlarımıza yeni

istihdam alanları oluşturmak için kamu kurumlarımız ile uyum ve işbirliği içinde hareket

ediyoruz. Bu kapsamda bilgi evi ve kültür merkezlerimizde meslek edindirme kursları açarak

gençlerimizin ve kadın hemşehrilerimizin istihdamını kolaylaştıracak çalışmalara öncülük

ederken yeni alanların oluşturulması için de girişimlerde bulunduk. İlçe terminali projemizi

uygulamak üzere belediyemize tahsis edilenÇöğürlü Köyü girişindeki alanı Valimiz Sayın

Doç Dr. İlker Gündüzöz ile yaptığımız görüşme neticesinde bu alana Tekstil Kent yapılması

için gerekli çalışmayı başlattık. Değerli Valimizin katkıları ile bu bölgede ilk bina yapıldı.

Muş Belediyesi olarak DAKA işbirliğinde bizler de 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip bir

atölyeyi bu alanda yaptık. Hem bu atölyelerin sayılarını arttırmak hem de bunların düzenli ve

kurumsal bir şekilde işlemesi için yatırımcı işadamlarını ilimize davet ettik. Yapacağımız

tesislerle bu alandaki altyapıyı tamamlayarak yatırımcılarımıza kolaylık sağlayıp gençlerimize

iş imkânı oluşturmuş olacağız.