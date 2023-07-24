Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Hizmet Aşkıyla Vatandaşları Hayran Bırakıyor

2023 yılı çalışma sezonunu dolu dolu geçiren Muş Belediyesi şehrin dört bir yanında hizmetlerini sürdürüyor. Hemen hemen her mahallede şantiye kuran belediye, hizmetlerle şehri ihya ediyor.

BAŞKAN ASYA, YAPILAN HİZMETLERİ YERİNDE İNCELİYOR

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya yapılan hizmetleri yerinde inceliyor. Sabahın erken saatlerinde çalışma alanlarını gezen Başkan Asya, yapılan hizmetleri yerinde denetledi.

VATANDAŞLARLA HASBİHAL ETTİ

İlk olarak Yeni Gazi Caddesindeki üstyapı çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, Eski Acil Yolu, Bağlar ve Muratpaşa Mahallelerindeki üstyapı hizmetlerini takip etti. Başkan Asya, incelemeler sırasında esnaf ve vatandaşlarla da hasbihal ederek talep ve önerilerini dinledi.