Muş Belediye Meclisi mart ayı toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Belediye Meclisi mart ayı toplantısı - Son Dakika

Muş Belediye Meclisi mart ayı toplantısı

6 saat önce

Muş Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediye Meclisi mart ayı toplantısı, System.String[]

Muş Belediyesinin mart ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye meclis salonundaki toplantıda konuşan Asya, planladıkları yatırımlarla ilgili Ankara'da bazı bakanlık ve kurumlara ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaptıkları görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Asya, "Hepimizin hayali ve hasreti olan Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu temini projemizin yatırım programına alınmasının ardından zaman kaybetmeden Tarım ve Orman Bakanlığımıza giderek sürecin hızlandırılması talebinde bulunduk." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu da ziyaret ettiklerini anlatan Asya, şunları kaydetti:

"Kurtik Dağı teleferik projemiz hakkında görüşme imkanı bulduk. Kar şehri olan Muş'u kayak merkezi haline getirmek üzere talebimizi ilettik. Millet bahçesi projesinin uygulanacağı mevcut stadyumun da yer teslimi, ilgili firmaya yapıldı. Çalışmalara kısa bir sürede başlanacak."

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:26 Kaynak: AA
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