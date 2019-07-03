Son Dakika Haberleri: Muş Belediye Meclisi toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Muş Belediye Meclisi toplantısı

30 dakika önce

Muş Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediye Meclisi toplantısı, System.String[]
Muş Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Asya, yürütülen çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.
Ramazan Bayramı sonrasında 13 noktada başlattıkları çalışmaların devam ettiğini belirten Asya, birçok mahallede kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatları ile parsel bağlantılarının yapıldığını aktardı.
Önceki dönemden kalan projeleri de tamamlamaya çalıştıklarını ifade eden Asya, "Geçen yıl yapımına başlanan Göletli Parkı teslim almadık. Projeye göre çalışmalar tamamlandıktan sonra bu parkımızı halkımızın hizmetine sunacağız. Şehirler arası otobüs terminalimizin yapımı tamamlandı. Tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi için ilgili firmaya süre verdik. Şehir içi toplu taşımanın sorunsuz yapılması için komisyon kurduk. Bu komisyon ile yeni güzergahlar belirleyerek vatandaşlara ulaşım konusunda yeni alternatifler sunacağız." diye konuştu.
Asya, Kent Meydanı Projesi'ne kapsamlı bir Kültür ve Kongre Merkezi de ekleyerek, burayı vatandaşların buluşma noktası haline getireceklerini kaydetti.
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:16 Kaynak: AA
Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Havalimanı 2 rekor daha kırdı: 3 ayda 100 bin seferle yaklaşık 16 milyon yolcu taşındı Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı! Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Ali Koç'tan transfer ve UEFA açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 17:47:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş Belediye Meclisi toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]