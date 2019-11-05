Son Dakika Haberleri: Muş Belediye Meclisi Toplantısı
Son Dakika Güncel Muş Belediye Meclisi Toplantısı

Muş Belediye Meclisi Toplantısı

6 saat önce

Muş Belediyesinde kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediye Meclisi Toplantısı, System.String[]

Muş Belediyesinde kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantı salonundaki toplantının açılış konuşmasını yapan Asya, yürütülen çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Asya, bir çok çıkmaz sokağı ulaşıma açtıklarını söyledi.

Kentte 2 ayda 30 bin metrekareyi aşkın parke taşı döşendiğini aktaran Asya, "Çalışmalarımızı hava şartları izin verdiği sürece devam ettireceğiz. Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın başkanlığında büyükşehir ve il belediye başkanları bir araya geldik. Proje ve çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımıza arz etme fırsatı bulduk. En önemli çalışmamız olan içme suyu projemizin uygulama talimatını vermesinin sevincini yaşadık." diye konuştu.

Kent Meydanı projesinin hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Asya, şöyle devam etti:

"Şehrin her sokağına girdik, kentin iskeletini çıkardık. Yaptığımız çalışmalar vatandaşlardan destek almaya başladı. Kurtuluş Caddesindeki çalışmaları incelerken bir vatandaşımız memnuniyetini dile getirdi. Biz orada 7-8 milyon civarında altyapı döşemesi yaptığımızda belki göze gelmiyor. Ancak 300-400 bin maliyetle asfalt serildiğinde teveccüh gösteriliyor. Çok zor bir süreci yürüttük ve sona geldik. Altyapı çalışmaları insanın özüne verilen değerdir. Biz insanlarımızı önemsediğimiz için bu işe girdik."

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 5 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Yaşlı adama cami çıkışında kiracısı tekme tokat saldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz TBMM'de gergin dakikalar! AK Parti ile CHP arasında 'dangalak' tartışması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:52:33. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş Belediye Meclisi Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]