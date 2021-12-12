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MUŞ BELEDİYESİ, 140 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE EDECEK - Son Dakika

MUŞ BELEDİYESİ, 140 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE EDECEK

12.12.2021 10:16

TÜRKİYE'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta, belediye 140 personel ile karla mücadele edecek.

TÜRKİYE'nin en çok kar yağışı alan illerinden Muş'ta, belediye 140 personel ile karla mücadele edecek. 5 greyder, 7 loder, 4 kazıcı, 8 kamyon olmak üzere 30'dan fazla araçla kar temizliği yapılacağını belirten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, ekiplerin kış mevsimi boyunca gece gündüz sahada olacaklarını belirtti.

Yüksek kesimlerinde 1 metreyi bulan karla mücadele edilen Muş kent merkezi bahardan kalma günler yaşıyor. Kent merkezine henüz kar yağmadı ancak Muş'ta belediye karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl kent merkezinden 20 bin kamyon kar taşıyan Muş Belediyesi, bu kış sezonunda 140 personel ve 30'dan fazla araçla kar temizliği yapacak. 5 greyder, 7 loder, 4 kazıcı, 1 kar küreme, 1 mini kaldırım kepçesi, 8 kamyon, 2 otomatik tuzlama aracı, 2 el ile tuzlama aracı, 1 katonun yanısıra yollarda buzlanmayı önlemek için kullanılacak bin 200 ton tuz depolarda hazırlandı.

'EKİPLERİMİZ GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN SAHADA OLACAKTIR'

Yaz mevsimi çalışmalarına nokta koyarak, kış mevsimine hazırlandıklarını belirten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 'Her yıl olduğu gibi karla mücadele ekiplerimizle canla, başla hazır haldeyiz. İnsanlarımızın konforunu sağlayabilmek için geçtiğimiz kış sezonunda binlerce kamyon karın şehir dışına taşınması için çalışma yapmıştık. Yeni kış sezonunda da aynı şekilde ekiplerimizle birlikte karla mücadele çalışmalarına hazır bir halde bekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda edindiğimiz tecrübeyi, kar yağar yağmaz üç vardiya sistemiyle ekiplerimiz gece-gündüz demeden sahada olacaktır. Hem kar toplayıp, hem kamyonlarla karı taşımak noktasında geçen sezon olduğu gibi yine bu sezonda çalışma yürüteceğiz. Bütün iş makinelerimiz ve 140 personelle karla mücadele çalışmalarımız için canla, başla çalışmak üzere hazırız" dedi.

'EKİP VE EKİPMANLARIMIZI BİR KEZ DAHA GÖZDEN GEÇİRDİK'

Türkiye'nin en yoğun kar yağışı alan illerinden birisinin Muş olduğunu ve bu riski göze alarak bütün hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Asya, 'Şehrimizin iklim şartlarından dolayı yoğun kar yağışı alma riskini göz önünde bulundurarak, ekip ve ekipmanlarımızı bir kez daha gözden geçirdik. Özellikle insanlarımızın ve öğrencilerimizin kış mevsiminde rahat bir şekilde gidip gelebilmeleri için iş makinalarımızın bakım ile onarımını gözden geçirdik. Böylelikle ekip ve ekipmanlarımızla kış sezonuna hazır olduğumuzu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

MUŞ BELEDİYESİ, 140 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE EDECEK
MUŞ BELEDİYESİ, 140 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE EDECEK
MUŞ BELEDİYESİ, 140 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE EDECEK
MUŞ BELEDİYESİ, 140 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE EDECEK

Türkiye, Asya, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ BELEDİYESİ, 140 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE EDECEK - Son Dakika


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