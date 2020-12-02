Muş Belediyesi 85 personel ve 25 makinesiyle kışa hazır - Son Dakika

Muş Belediyesi 85 personel ve 25 makinesiyle kışa hazır

02.12.2020 11:57
Muş Belediyesi 85 personel ve 25 makinesiyle kışa hazır, System.String[]

Muş Belediyesi, çetin geçen kış aylarında ulaşımın aksamaması için 85 kişilik ekip ve 25 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yürütecek.

Muş Belediyesi, çetin geçen kış aylarında ulaşımın aksamaması için 85 kişilik ekip ve 25 iş makinesi ile karla mücadele çalışması yürütecek.

Türkiye'de en fazla kar yağış alan iller arasında bulunan Muş'ta, kışın vatandaşların kardan dolayı mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler alındı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, 25 iş makinesi ve 85 ekiple kış sezonuna hazır olduklarını söyledi.

Karla mücadele araçlarının 24 saat esasına göre çalışacağını belirten Asya, "Kış hazırlıkları kapsamında tüm araçları bakım ve onarımdan geçirdik. Şu anda birçok noktada alt ve üstyapı çalışmalarımız sürüyor. Kış aylarında vatandaşlarımızın rahat etmesi ve ulaşımın aksamaması için ekibimizle gayret göstereceğiz." dedi.

Son iki yılda belediyenin şehir içi ulaşım ağını iki katına çıkardıklarını ifade eden Asya, "Güzeltepe, Bağlar, Sütlüce, Yeni Mahalle, Karşıyaka ve 15 Temmuz Milli İrade mahallelerimizle beraber yeni açtığımız yollar, bulvarlar bize kış mevsimi itibariyle bir yük getiriyor. Şehir içi ana arterlerle birlikte yaklaşık 600 kilometre bir yol ağımız var. Bu da belediyemize ciddi bir külfet getiriyor. Karla mücadele çalışmalarına yaklaşık 5 milyon lira bütçe ayırdık. İnsanlarımızın sıkıntısız bir kış geçirmelerini, istedikleri yere rahat ulaşımlarını sağlamak birinci önceliğimiz olacak." diye konuştu.

Türkiye, Asya, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi 85 personel ve 25 makinesiyle kışa hazır - Son Dakika


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