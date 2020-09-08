Muş Belediyesi açtığı kursla kadınları meslek sahibi yapıyor - Son Dakika

Muş Belediyesince açılan kurslara katılan kadınlar meslek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentin alt ve üst yapısına yönelik çalışmalar yürüten belediye, kadın ve gençlere yönelik sosyal projeleri de hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, İl Milli Eğitim ve İŞKUR müdürlüklerinin desteğiyle Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde kadınlara yönelik aşçılık kursu açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı sayıda kursiyerin alındığı kurs 11 Kasım'a kadar sürecek.

Belediye Başkanı Feyat Asya, söz konusu kursun kadınların meslek edinmeleri ve sosyalleşmesindeki önemine vurgu yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) kursun paydaşları olduğunu belirten Asya, şöyle konuştu:

"Bu tür çalışmalarımızla kadın kardeşlerimizin sahip olduğu beceri ve yetenekleri daha da geliştirerek meslek edinmelerini ve aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Belediye olarak asli görevlerimizin yanı sıra toplumun sosyal ve kültürel alanlardaki aksaklıklarını gidermenin gayretindeyiz. Bu kapsamda gençlerimize, kadınlarımıza ve toplumun diğer kesimlerine yönelik faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."