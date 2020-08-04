Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı, System.String[]

Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen mecliste belediye hizmetleri ile ilgili konular ele alındı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, meclis üyelerinin geçmiş Kurban Bayramı'nı tebrik ederek çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirdi.

Korona virüsle mücadele çalışmaları devam ediyor

Korona virüsle mücadele çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Asya, "Değerli arkadaşlar, pandemi sürecini hala yaşıyoruz. Temennimiz ve duamız insanlık aleminin bu salgından bir an önce kurtulmasıdır. Bunun için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor. Muş Belediyesi olarak bu konuda ilk günkü gibi gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın da bu süreçte kurallara uymalarını rica ediyoruz" dedi.

"Altyapı projesi tamamlanma aşamasına geldi"

Temmuz ayı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Asya, "Çalışma sezonundaki planlamalarımızı hayata geçirmek üzere gayretlerimizi sürdürüyoruz. Geçen ay içerisindeki çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ederken bu ay için yaptığımız planlamaları gerek kendi yerelimizde gerekse Ankara'da projelerimizin takibini yapıyoruz. İller Bankası Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde altyapı projemizin bu ayın sonuna kadar tamamlanması için mutabakata vardık. Kanalizasyon ve içme suyu hatları ile birlikte yenilenen içme suyu depolarındaki çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanacak. İçme suyu hatlarının da etap etap bağlantılarını yaparak hizmete sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yılsonuna kadar üstyapı çalışmalarına ağırlık vereceğiz"

Üstyapı çalışmalarına değinen Başkan Asya, "Asfalt plentimizi revizeye almıştık. Kapasitesini arttırdığımız yeni tesisimizde bayram öncesi asfalt üretimini başlattık. Kültür Mahallesi Bahçelievler Caddesi ile hastane karşısındaki Çöğürlü köyüne doğru giden yolun asfaltını yaparak tesisimizin de değişimini görmüş olduk. Bayram sonrası asfalt ve kaldırım çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yılsonuna kadar mevsim koşulları elverdikçe altyapıdan dolayı tahrip olan veya değişim ihtiyacı olan cadde ve sokaklarımızı modern bir görünüme kavuşturacağız" şeklinde konuştu.

"15 Ağustos'a kadar içme suyu projesinin ihale tarihi netleştirilecek"

Muş'un içme suyu sorununun tamamen çözüleceğine dikkat çeken Başkan Asya, "Geçtiğimiz yıllarda ilimizin içme suyu ile ilgili yaşadığı sıkıntılara köklü çözüm üretmek adına girişimlerimiz oldu. Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine gerekli çalışmalar başlatıldı. 2020 yılı yatırım programına alınan Alparslan 2 Barajı'ndan temin edilecek içme suyu projesinin 15 Ağustos tarihine kadar yapım işinin ihale tarihinin netleştirileceği bilgisini aldık. İnşallah bu proje ile Muş merkez dahil birçok bölgenin içme suyu sorunu tamamen ortadan kalkmış olacak" diye konuştu.

"Kent Meydanı projesine start veriliyor

Başkan Asya, eski devlet hastanesi yerine yapılacak Kent Meydanı proje ihalesinin sonuçlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu hafta içerisinde süreç tamamlanıyor ve bu projemizin de bir an önce başlatılması için çalışmalar yapılacak. İnşallah bu yılsonuna kadar projenin önemli bir kısmının yapılmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte TOKİ tarafından eski stadyumun yerine yapılan Millet Bahçesi projesinde de çalışmalar devam etmektedir. Proje tamamlandıktan sonra belediyemize devredilecek. Böylelikle yeşil alan konusunda şehir olarak iyi bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarının üstyapısı ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na destek istemiştik. Değerli Bakanımızın talimatı ile gerekli çalışmalar başlatıldı. İnşallah önümüzdeki günlerde söz konusu bulvarın üstyapısı yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Uzun bir süredir takibini yaptığımız Tarihi Muratpaşa Camimizin de bu ay içerisinde ihale aşamasına getirileceği taahhüdünü aldık. Kale Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının üst kısmındaki yolun yapımı için görüşmelerimiz oldu. Söz konusu yolun fore kazık yöntemiyle yapılması için gerekli çalışmalar yapıldı. Tedbiren kapatmak zorunda kaldığımız yolun yapımına inşallah önümüzdeki günlerde başlanacak. Katı atık bertaraf tesisimizin yapımı için gerekli olan ÇED raporları ile ilgili yaşanan sıkıntının çözümü noktasında yetkililerle görüşmelerimiz oldu. Bürokratik işlemlerini takip ettiğimiz bu projemizin de bir an önce hayata geçirilmesi için planlamalarımızı yapıyoruz. Pandemi sürecinde aksayan ve askıya aldığımız çalışmaları devam ettirmek üzere gayretlerimiz devam ediyor. Sosyal belediyecilik alanında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurban Bayramı öncesi Vefa ve Sosyal Destek Grubumuzla ihtiyaç sahibi ailelerimize hijyen ve gıda yardımlarımızı yaptık. İfşa etmediğimiz bu çalışmalarımızla hiçbir vatandaşımızın rencide olmamasına özen gösterdik. Bu alandaki faaliyetlerimizi yine aynı anlayışla devam ettireceğiz. İstişare toplantılarımız kapsamında görev süremizde toplumun her kesimi ile fikir alışverişinde bulunmayı gelenek halinde getirdik. Geçtiğimiz ay içerisinde üniversitemizde görev yapan bazı akademisyenlerimizle fikir meclisi adı altında bir buluşmamız oldu. Burada güzel fikirler ve öneriler ortaya çıktı. Bir akademisyenimizin Muş- Kulp yolunun iyileştirilmesi gerektiğini ve bunun ekonomiye de katkısı olacağını söylemesi üzerine bu talebimizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza iletme fırsatımız oldu. Talebimizi önemseyen Bakanımız söz konusu yolun iyileştirilmesi için gerekli talimatları verdiğinin müjdesini aldık. Bu bizim için önemli bir gelişmeydi. Fikir meclisimizdeki bir önerinin bu şekilde sonuçlanması bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Bu duygu ve düşüncelerle ağustos ayı meclis toplantımızda alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını dilerim."

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise davet edilen Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Şeyhmus Bingül, Muş Belediyesinin tarihçesi ile ilgili meclis üyelerine sunum yaptı. Daha sonra vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği toplantı meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile sona erdi. - MUŞ

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 02:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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