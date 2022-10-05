Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"ine katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"ine katıldı

05.10.2022 20:36
Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"ine katıldı

Muş Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"de kentin tanıtımı için yerini aldı.

Muş Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"de kentin tanıtımı için yerini aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalde stant açan Muş Belediyesi, 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, festivale 145 belediyenin katıldığı söyledi.

Kentin tanıtımı için stant açtıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Muş belediyesi olarak kentin inşasının yanı sıra kentin tanıtımı için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl birincisi yapılan 'Tam Bana Göre Festival'in ikincisine de katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel Yönetimler Başkanlığımız tarafından düzenlenen festivalde 5 gün boyunca misafirlerimizi ağırlayarak şehrimizin tanıtımını yapacağız."

YORUMLAR
500
YTB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Türkçe eğitimi protokolü YTB ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında Türkçe eğitimi protokolü AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Siirt Üniversitesinin akademik yıl açılışında konuştu Açıklaması
Kaynak: AA

AK Parti, Ankara, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi 'Tam Bana Göre Festival'ine katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
20:00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Kanada'yı 3-0 yendi
19:04 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İstanbul'da yatalak hastaya kötü muamele yapılan hastane kapatıldı
18:34 Putin'den gerilimi artıracak hamle! Avrupa'nın en büyük santralini Ukrayna'dan alıp Rus mülkiyetine dahil etti
18:22 OPEC+'dan 2 milyon varillik üretim kesintisi! Akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:27 Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 21:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Muş Belediyesi "Tam Bana Göre Festival"ine katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement