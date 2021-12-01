Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

2017 yılında başlattıkları altyapı çalışmalarında evsel bağlantıları da tamamladıklarını belirten Asya, il genelinde tüm içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ile birlikte bireysel bağlantıları Kale Mahallesi'ne kadar yaptıklarını aktardı.

Altyapı çalışmaları kapsamında Sütlüce, Bağlar, Güzeltepe mahallelerinin büyük bir kısmını asfaltladıklarını dile getiren Asya, "Diğer mahallelerimizdeki onarımları da yaptık. Bu yıl Cumhuriyet Caddesi'ni yenileyerek halkımızın hizmetine sunduk. Saray, Sütlüce, Bağlar ve Güzeltepe mahallelerimizde yapımına başladığımız gençlik ve etüt merkezlerimizin inşaat çalışmaları sürüyor. Sebze ve meyve halimizin yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile yaptığımız spor kompleksimizin de inşaat çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

AK Parti Genel Merkezince düzenlenen gençlik festivaline katılarak stant açtıklarını anlatan Asya, şöyle devam etti:

"Birlikte götürdüğümüz Bager kardeşimiz Cumhurbaşkanımızın da bulunduğu açılış programında binlerce kişiye piyano resitali sundu. Belediyemizin standına Ankara'daki siyasetçilerimizden, bürokratlarımıza kadar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden festivalimize yoğun ilgi gösterdi. Eski Erzurum ve Hürriyet caddeleri ile birlikte ana caddeleri birbirine bağlayan ara sokaklarda üstyapı çalışmalarımıza başladık. İlkbahar ile birlikte bu caddelerimizi yenileyeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun ilimize yaptığı son ziyarette kendilerine itfaiye binamızın yapımı ile ilgili talebimizi iletmiştik. Şu anda Bakanlığımızın destekleri ile bu projemizin uygulanması için gerekli çalışmalar başlatıldı."

Toplantıya katılan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, İş insanı ve eğitimci Gıyasettin Bingöl tarafından yaptırılan aşevinin çevre düzenlemesindeki katkılarından dolayı Başkan Asya'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.