Muş Belediyesi bahar temizliğine başladı - Son Dakika

Muş Belediyesi, kış mevsiminin ardından cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri karların erimesiyle yol, refüj ve kaldırımlarda bahar temizliği yaptı.

İstasyon ve Cumhuriyet caddeleriyle ara sokakları yıkamaya başlayan Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentteki tüm cadde ve sokakları yıkamayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Feyat Asya, ilkbaharın gelmesiyle kışın hasarlarını onarmaya başladıklarını belirtti.

Daha güzel bir Muş için çaba gösterdiklerini ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla geçen yıllardan kalan veya yeni planlanan projeleri uygulayacağız. Çetin geçen kış mevsiminden dolayı meydana gelen tahribatları onarmak için ekiplerimizi seferber ettik. Bazı bölgelerde ekiplerimiz kar taşıma çalışmalarını sürdürürken bazı yerlerde de yol bakım ve onarımını yapıyorlar. Aynı şekilde itfaiye ve temizlik ekiplerimiz de çamurlu ve tozlu yolları tazyikli suyla yıkayarak kış mevsiminden geriye kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor."

Her yıl kış mevsiminin ardından tüm cadde ve sokaklar ile kaldırımların tazyikli suyla yıkandığını belirten Asya, kışın temizlik çalışmaları istenilen düzeyde yapılamadığını, ilkbaharın gelmesiyle cadde ve sokaklarda biriken çamurların temizlenmesi için yıkama çalışması yürütüldüğünü aktardı.

Asya, vatandaşların sağlığını korumak ve şehri temiz bir görünüme kavuşturmak için bu tür hizmetleri sunmaya devam edeceklerini kaydetti.