Muş Belediyesi Başkanı Asya, özel çocukları ziyaret etti - Son Dakika
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Muş Belediyesi Başkanı Asya, özel çocukları ziyaret etti

17.03.2022 09:12
Muş Belediyesi Başkanı Asya, özel çocukları ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kente faaliyet gösteren Özel Uygulama Eğitim Okulu'nu ziyaret etti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kente faaliyet gösteren Özel Uygulama Eğitim Okulu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Okul Müdürü Murat Çavuş ve eğitimciler tarafından karşılanan Asya, okulda yapılan çalışmalarla ilgili yöneticilerden bilgi aldı.

Daha sonra sınıfları gezen Asya, özel öğrencilerle yakından ilgilendi.

Asya, öğrencilerin yaptıkları çalışmalara ve seslendirdikleri şarkılara eşlik ederek sevinçlerine ortak oldu.

Okul yönetimine ve eğitimcilere teşekkür eden Asya, verdikleri emeğin gayretin çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Asya, özellikle engelli bireylerin sosyal yaşama katılımlarının sağlanması için güzel yatırımların yapıldığını ve bu durumun gurur verici olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi Başkanı Asya, özel çocukları ziyaret etti - Son Dakika


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