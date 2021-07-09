MUŞ BELEDİYESİ BİLGİEVLERİYLE KADINLAR SANATLA BULUŞUYOR - Son Dakika

Muş Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli projeler arasında yer alan bilgi evlerinde çocuklar ve gençler geleceğe hazırlanırken, kadınlar sanat öğreniyor Toplumun her kesimine hitap eden Muş Belediyesi bilgi evlerinde açılan kurslar kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İkinci evleri gibi bilgi evlerinden istifade eden kadın vatandaşlar kurslar sayesinde hem sanat öğreniyor hem de meslek sahibi oluyorlar. Bugünlerde devam eden dekoratif el sanatları ile halı dokuma kurslarına katılan kadınlar, birbirinden güzel eserler yapıyorlar. Bilgi evlerinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Sosyal sorumluluk projelerimizden olan kadın kültür merkezi ve bilgi evleri amacına uygun hizmet vermeye devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı bir süre etkinliklerin ve kursların yapılmadığı bu tesislerimizde normalleşme süreci ile birlikte gerekli tedbirleri alarak yeniden hizmet vermeye başladık. Çocuklarımız, gençlerimiz bu tesislerimizden istifade ederek geleceğe hazırlanırken kadın vatandaşlarımız da kurslar sayesinde yeniliklerle buluşuyor. Bir kurumdan ziyade vatandaşlarımızın evleri gibi kullanabilecekleri bu tesislerimizde evlerindeymiş gibi vakit geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde sanat öğrenmelerini sağlayarak meslek sahibi olmak isteyenlerin bu düşüncelerinin gerçekleşmesinin altyapısını oluşturuyoruz. Bundan sonra çok daha güzel ve vatandaşlarımızın faydasına olacak çalışmaları yaygınlaştırarak bu merkezlerimizi daha da şenlendireceğiz" dedi.