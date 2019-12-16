Muş Belediyesi bu yıl 45 kilometrelik yolu asfaltladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Belediyesi bu yıl 45 kilometrelik yolu asfaltladı - Son Dakika

Muş Belediyesi bu yıl 45 kilometrelik yolu asfaltladı

6 saat önce

Muş Belediyesi bu yıl kendi imkanları ile ürettiği 65 bin ton sıcak asfaltla 45 kilometrelik yolu asfaltla kapladı.

Muş Belediyesi bu yıl 45 kilometrelik yolu asfaltladı, System.String[]

Muş Belediyesi bu yıl kendi imkanları ile ürettiği 65 bin ton sıcak asfaltla 45 kilometrelik yolu asfaltla kapladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, mevsim şartlarından dolayı asfaltlama sezonunu kapattıklarını söyledi.

Kendi imkanlarıyla 2019 yıllında ürettikleri 65 bin ton asfalt ile 45 kilometrelik yolu kapladıklarını belirten Asya, "Bu yıl hava şartlarının güzel geçmesi, özellikle üst yapı alanında güzel bir çalışma ortaya çıkarmamıza vesile oldu. Vatandaşlarımızı tahrip olmuş yollardan kurtararak rahat bir kış geçirmelerini sağlamak için tüm ekiplerimizi seferber ettik."dedi.

Geniş, kaliteli ve modern yollarla ulaşımın hızlı ve verimli olmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Asya, şunları kaydetti:

"Zaman zaman asfalt çalışmalarında sabahladık. Her anı değerlendirmek üzere adeta zamanla yarıştık. Allah'a şükürler olsun planlamamızın ötesinde güzel bir sonuç elde ettik. 65 bin ton asfaltı kendimiz ürettik. Muş Belediyesi için bir rekordu. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha düzenli bir çalışma ile şehrimizin üst yapısını yenileyeceğiz."

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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