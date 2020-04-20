Muş Belediyesi çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Muş Belediyesinde Hak-İş Sendikasına bağlı Hizmet İş Sendikası ile Memur Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Bem Bir Sen üyesi çalışanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın 2 maaşını bağışlamasının ardından söz konusu sendika üyesi çalışanlar da kampanyaya destek verme kararı aldı.

Belediyenin çeşitli birimlerinde görevli çalışanlar, kampanyaya toplamda 119 bin 950 lira bağışladı.

Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ve Bem-Bir Sen Muş Şube Başkanı Güven Yalvarıcı, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asya, kampanyaya destek veren personeli kutladı.

6 yılı aşkındır vatandaşlara hizmet götürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Asya, şöyle konuştu:

"Bugün ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Herkes kendince elini taşın altına koyarak bir şeyler yapmanın derdinde. Sağlık çalışanlarımız insanlarımızın hayatlarını kurtarırken kamu kurumlarımız da vatandaşlarımızın bu sıkıntıdan etkilenmemesi için tedbirler alıyor. Bu zorlu dönemde insanların ihtiyaçlarının karşılanması için Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya çalışma arkadaşlarımın da katkıda bulunması beni ziyadesi ile mutlu etmiştir."